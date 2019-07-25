محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أبناء القناوص والزيدية وكيلو 16 بالحديدة يؤكدون النفير العام لمواجهة العدوان الحديدة - سبأ :

أكد أبناء مديريتي القناوص والزيدية وكيلو16 بمحافظة الحديدة النفير العام ورفد الجبهات بالمال والرجال لمواجهة العدوان.



كما أكدوا في وقفات نظمت اليوم، مواصلة الصمود واستمرار رفد الجبهات من أجل تحرير المحافظة من دنس الغزاة والمحتلين ومرتزقتهم.



وأدانت قبائل القناوص والزيدية وكيلو16 في بيانات صادرة عن الوقفات، خروقات قوى العدوان الأمريكي السعودي لاتفاق السويد وإستهدافهم المستمر للمواطنين والأطفال والنساء.



وطالبت البيانات الأمم المتحدة الوفاء بالتزاماتها في تنفيذ اتفاق ستوكهولم والضغط على مرتزقة العدوان بالانسحاب من أطراف مدينة الحديدة وفتح الممرات الإنسانية.



وأكدت البيانات استمرار ثبات أبناء المحافظة وصمودهم في مواجهة العدوان ورفد الجبهات بالمال والرجال دفاعاً عن الوطن وأمنه واستقراره.



ودعت البيانات الجميع إلى مزيد من الإصطفاف وتعزيز الجبهة الداخلية ودعم المرابطين في الجبهات بالمال والرجال والعتاد حتى تحقيق النصر.



المصدر: سبأ

وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت [25/يوليو/2019]المصدر: سبأوكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت