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تفقد مستشفى الوحدة بمديرية مناخة
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تفقد مستشفى الوحدة بمديرية مناخة
[25/يوليو/2019]
صنعاء - سبأ :

تفقد أمين عام محلي محافظة صنعاء عبد القادر الجيلاني ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمحلي المحافظة علي السهيلي مستشفى الوحدة بمديرية مناخة.


واطلع الجيلاني والسهيلي ومعهما وكيل القطاع الغربي أحمد الصماط  ومدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور مجاهد الرميم ويحيى المؤيدي على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في أقسام الطوارئ والعمليات والجراحة وسوء التغذية.

واستمعوا من نائب مدير المستشفى الدكتور مسعد الخطيب إلى شرح حول الصعوبات التي تواجه المستشفى بسبب ارتفاع أعداد مرتادي المستشفى وسبل معالجتها عبر تزويد المستشفى بكادر طبي وصحي إضافي.

وأشار الخطيب إلى أعمال الصيانة والترميمات والطلاء التي تم تنفيذها في المستشفى وتحسين غرف الطوارئ والرقود وتأهيل غرف الحوامل وشقتين لسكن الأطباء.

وأشاد الجيلاني بالتطور الملموس الذي يشهده المستشفى ومستوى انضباط الكادر الطبي وآلية سير العمل في كافة الأقسام.. مثمناً حرص إدارة وأطباء المستشفى على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية.

وأكد الاستعداد لتوفير احتياجات المستشفى من أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية  بما يكفل الارتقاء بمستوى الأداء وتقديم خدمة طبية أفضل... مشيداً باهتمام مكتب الصحة بالمحافظة والسلطة المحلية بالمديرية بالمستشفى.

رافقهم خلال الزيارة مدير مكتب الإعلام بالمحافظة جمال الذيب ونائب مدير مكتب التربية بالمحافظة يحيى القنوص وعبد الله المروني.

المصدر: سبأ
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت
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