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36مليون ريال إيرادات زكوية بمديرية العدين في إب خلال مايو ويونيو
[25/يوليو/2019]
إب  - سبأ :

بلغت إيرادات فرع الهيئة العامة للزكاة بمديرية العدين  محافظة إب خلال مايو ويونيو الماضيين 36 مليونا و233 ألف ريال.

وأوضح مدير فرع الهيئة العامة للزكاة بالمديرية حسين المساوي أن فرع الهيئة حقق قفزة نوعية هذا العام في تحصيل الإيرادات مقارنة بالعام الماضي رغم ما تعرض له الفرع من هجوم من عصابات تنظيم القاعدة في 2014م، أدى إلى إحراق للسجلات والوثائق.

وأشار إلى أنه تم توزيع زكاة الفطر على 900 حالة فقيرة ومحتاجة بعزل وقرى المديرية بمبلغ  13 مليونا و500 ألف ريال، بإشراف لجان ميدانية لضمان وصولها إلى مستحقيها تحقيقا للمقاصد الشرعية من تحصيلها وتوزيعها.

وأكد المساوي أنه سيتم خلال عيد الأضحى توزيع مساعدات نقدية لأربعة ألف حالة من الحالات الفقيرة والمحتاجة .. مبينا أن الهيئة نفذت سلسلة من المشاريع الخيرية خلال العام الجاري وستواصل أنشطتها ومشاريعها تحقيقا لمقاصد الركن الثالث من أركان الإسلام.

المصدر: سبأ
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت
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