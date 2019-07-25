محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل حفل تخرج دفعة من قسم البرمجة بالمعهد التقني بتعز تعز - سبأ :





احتفى مكتب التعليم الفني بمحافظة تعز والمعهد التقني بالحوبان اليوم بتخرج 120 طالبا وطالبة من قسم البرمجة بالمعهد.







وفي الحفل أشار وكيل محافظة تعز صقر عبده الجندي، إلى أهمية تخرج هذه الكوادر من المعهد خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان والحصار.



وأشاد بصمود الجبهة التعليمية على مدى خمسة أعوام والتي أفشلت مخططات العدوان في تعطيل العملية التعليمية.



فيما أكد مدير مكتب التعليم الفني نبيل الجندي وعميد المعهد التقني المهندس منصور مانع، أن تخرج هذه الدفعة من قسم البرمجة يعد ثمرة من ثمار الإصرار علي استمرار التعليم رغم الظروف الراهنة.



وأشادا بجهود كوادر التعليم الفني والمهني والحرص على استمرار العملية التعليمية رغم الصعوبات.



تخلل الحفل الذي حضره وكيل المحافظة نجيب قايد النجدين، فقرات فنية وإنشادية وتكريم الخريجين والخريجات.

المصدر: سبأ

وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت [25/يوليو/2019]المصدر: سبأوكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت