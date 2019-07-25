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أمين عام محلي صنعاء يتفقد المراكز الصيفية بمناخة
[25/يوليو/2019]
صنعاء - سبأ :

تفقد أمين عام المجلس المحلي لمحافظة صنعاء عبدالقادر الجيلاني ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية علي السهيلي ووكيلا المحافظة طالب دحان وأحمد الصماط اليوم، المراكز الصيفية بمديرية مناخة.

واطلعوا ومعهم نائب رئيس لجنة المراكز الصيفية بالمحافظة يحيى المؤيدي، على مستوى تنفيذ الأنشطة والبرامج بعدد من المراكز.

واستمعوا من نائب مدير مكتب التربية بالمديرية عبدالله القليصي ومدراء المراكز إلى شرح حول مستوى إقبال الطلاب والأنشطة التي تنفذ واحتياجات المراكز.

وأشاد أمين عام المجلس المحلي بمستوى الإقبال والأنشطة النوعية بالمراكز في المديرية .. منوها بحرص أولياء الأمور على استغلال العطلة الصيفية بما يعود بالنفع على أبنائهم ورفع مستواهم العلمي والثقافي.

وأكد الاستعداد لتذليل أي صعوبات تواجه المراكز وأنشطتها الصيفية لتحقيق الأهداف المنشودة من إقامتها.

بدورهم ثمن وكيلا المحافظة الصماط ودحان ونائب رئيس لجنة المراكز، اهتمام قيادة المحافظة بالمراكز ، وأكدوا أن مستوى الإقبال الكبير على المراكز يعكس حرص أولياء الأمور على تطوير قدرات أبنائهم في المراكز.

فيما أكد نائب مدير مكتب التربية بالمحافظة يحيى القنوص، على أهمية تفاعل الجميع مع أنشطة وبرامج المراكز الصيفية بما يعود بالنفع على الملتحقين والمجتمع.

رافقهم مدير مكتب الإعلام بالمحافظة جمال الذيب ونائب مدير مكتب الصحة الدكتور مجاهد الرميم وعبدالله المروني ومدير التدريب بمكتب الأوقاف إبراهيم البركاني وعضو لجنة المراكز الصيفية بالمحافظة طه المروني.

المصدر: سبأ
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت
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