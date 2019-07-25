ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 25 - يوليو - 2019 الساعة 07:09:02م
الرهوي وبن حبتور والعيدروس يطمئنون على صحة اللواء محمد السياري وفضل محسن
زار عضو المجلس السياسي الأعلى أحمد الرهوي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور ورئيس مجلس الشورى محمد العيدروس اليوم المناضل اللواء محمد عبدالله السياري.
الرئاسة التونسية تعلن وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي
اعلنت رئاسة الجمهورية التونسية اليوم وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكرية في تونس العاصمة.
هبوط أسعار الذهب بفعل ارتفاع الدولار وجني الأرباح
هبطت أسعار الذهب اليوم في الوقت الذي يحوم فيه الدولار قرب أعلى مستوى في عدة أسابيع بينما باع بعض المستثمرين المعدن الأصفر لجني الأرباح قبيل اجتماعات لبنوك مركزية كبرى هذا الشهر.
السبت المقبل .. انطلاق بطولة الجواد أرحب لفئات الفروسية
تنطلق بعد غد السبت على ميدان نادي العاصمة منافسات بطولة الجواد أرحب لفئات الفروسية في قفز الحواجز، ينظمها الاتحاد العام للفروسية والهجن.
آخر الأخبار:
لقاء في السدة بإب يناقش جهود التحشيد وزيارات للمراكز الصيفية
أمن الجوف يضبط ثمانية من مجندي العدوان
أبناء القناوص والزيدية وكيلو 16 بالحديدة يؤكدون النفير العام لمواجهة العدوان
تفقد مستشفى الوحدة بمديرية مناخة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
أمسيات ثقافية للمراكز الصيفية بالمحويت
[25/يوليو/2019]
المحويت  - سبأ :

نظمت المراكز الصيفية بمحافظة المحويت أمسيات ثقافية في مراكز المديريات ومختلف العزل والقری.


وتطرقت الأمسيات بحضور عدد من مسئولي المحافظة والمديريات والقطاع التربوي وأبناء المجتمع إلی أهمية تفعيل دور المجتمع في دعم جهود توسيع أنشطة المراكز الصيفية.

وركزت كلمات المشاركين علی أهمية تعزيز ثقافة الأبناء بالعلوم النافعة وحفظ القرآن الكريم وعلومه لتنوير المجتمع وإعداد جيل واعي لخدمة الأمة.

وأشارت إلی دور مجالس الآباء وأولياء الأمور في إنجاح رسالة وأهداف المراكز الصيفية وتوعية المجتمع علی استغلال ما تبقی من العطلة الصيفية للدفع بأبنائهم نحو المراكز للاستفادة منها والتزود بالمهارات والعلم والثقافة.

فيما دعا مسئول وحدة التعليم الجامعي بالمحافظة الدكتور خالد القزحي إلی مضاعفة الجهود للارتقاء برسالة الأنشطة بما يحقق النفع العلمي والثقافي للأبناء.. مشيرا إلى أهمية هذه المراكز ودورها في تحصين الأبناء وتحسين السلوك وإبراز المواهب وتنمية الثقافة الدينية والعامة.

وأكد أهمية الفعاليات والأنشطة الثقافية لتعزيز إرتباط الأبناء بأمور وطنهم ومجتمعهم..حاثا علی تفعيل البرنامج العملي لأنشطة بعض المراكز بما يسهم في إنجاح خطة وأهداف الأنشطة الصيفية.

تخلل الأمسيات الثقافية التي أقيمت في مديريات مدينة المحويت وجبل المحويت وشبام والطويلة والرجم والخبت وملحان وحفاش وبني سعد.. فقرات انشادية ومسرحية وشعر وكلمات قدمها عدد من طلاب المراكز.

المصدر: سبأ
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت
  المزيد من (محلي)
تدشين مشروع بناء ثلاثة خزانات حصاد مياه بمديرية القفر في إب
اختتام الحملة البيئية لمكافحة نواقل وباء الكوليرا بالمحويت
فعالية ثقافية بمركز الشهيد الصماد بصعدة
تدشين توزيع مساعدات غذائية لأكثر من 46 ألف أسرة بالمحويت
كسر زحف لمرتزقة الجيش السعودي في رشاحة بنجران
تواصل الحملة البيئية لمكافحة نواقل وباء الكوليرا في إب
لقاءان قبليان في عنس والحداء بذمار يؤكدان استمرار الصمود ورفد الجبهات
حفل تخرج دفعة من قسم المحاسبة بجامعة تعز
مناقشة سبل تعزيز دور الأجهزة الأمنية بعمران
الجهاز المركزي للرقابة ينظم اختبارات المفاضلة لبرنامج تدريبي بمجال المحاسبة
العدوان السعودي على اليمن
قوى العدوان تصيب طفلة وشاب في الحديدة وتقصف المناطق الحدودية بصعدة
[25/يوليو/2019]
طيران العدوان يشن خمس غارات على مديرية نهم
[24/يوليو/2019]
إصابة امرأتين بقذائف الغزاة والمرتزقة في الحديدة وقصف سعودي على صعدة
[24/يوليو/2019]
قوى العدوان مستمرة في خرق اتفاق الحديدة وقصف المديريات الحدودية في صعدة
[23/يوليو/2019]
طيران العدوان السعودي يشن 18 غارة على محافظة صعدة
[22/يوليو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by