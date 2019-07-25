محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسيات ثقافية للمراكز الصيفية بالمحويت المحويت - سبأ :

نظمت المراكز الصيفية بمحافظة المحويت أمسيات ثقافية في مراكز المديريات ومختلف العزل والقری.



وتطرقت الأمسيات بحضور عدد من مسئولي المحافظة والمديريات والقطاع التربوي وأبناء المجتمع إلی أهمية تفعيل دور المجتمع في دعم جهود توسيع أنشطة المراكز الصيفية.



وركزت كلمات المشاركين علی أهمية تعزيز ثقافة الأبناء بالعلوم النافعة وحفظ القرآن الكريم وعلومه لتنوير المجتمع وإعداد جيل واعي لخدمة الأمة.



وأشارت إلی دور مجالس الآباء وأولياء الأمور في إنجاح رسالة وأهداف المراكز الصيفية وتوعية المجتمع علی استغلال ما تبقی من العطلة الصيفية للدفع بأبنائهم نحو المراكز للاستفادة منها والتزود بالمهارات والعلم والثقافة.



فيما دعا مسئول وحدة التعليم الجامعي بالمحافظة الدكتور خالد القزحي إلی مضاعفة الجهود للارتقاء برسالة الأنشطة بما يحقق النفع العلمي والثقافي للأبناء.. مشيرا إلى أهمية هذه المراكز ودورها في تحصين الأبناء وتحسين السلوك وإبراز المواهب وتنمية الثقافة الدينية والعامة.



وأكد أهمية الفعاليات والأنشطة الثقافية لتعزيز إرتباط الأبناء بأمور وطنهم ومجتمعهم..حاثا علی تفعيل البرنامج العملي لأنشطة بعض المراكز بما يسهم في إنجاح خطة وأهداف الأنشطة الصيفية.



تخلل الأمسيات الثقافية التي أقيمت في مديريات مدينة المحويت وجبل المحويت وشبام والطويلة والرجم والخبت وملحان وحفاش وبني سعد.. فقرات انشادية ومسرحية وشعر وكلمات قدمها عدد من طلاب المراكز.

المصدر: سبأ

وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت [25/يوليو/2019]المصدر: سبأوكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت