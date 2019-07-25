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تدشين مشروع بناء ثلاثة خزانات حصاد مياه بمديرية القفر في إب
[25/يوليو/2019]
إب - سبأ :



دشن مكتب الزراعة والري بمحافظة إب اليوم مشروع بناء  ثلاثة خزانات حصاد مياه بمديرية القفر بتكلفة إجمالية 84 مليون ريال.

يتضمن المشروع الممول من البرنامج العالمي للأمن الغذائي والتغذية وتعزيز الصمود في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "G.I.Z"، وبالتعاون مع شركة عين اليمن، إنشاء خزان مياه عزلة نجد مدر بسعة 300 متر مكعب بتكلفة 30 مليون ريال وخزان مياه الزعلاء عزلة بني مبارز بسعة 170متر مكعب بتكلفة بلغت 28 مليون ريال وخزان مياه بني القريات بسعة 170 متر مكعب بتكلفة 26 مليون ريال.

كما وزع مكتب الزراعة والري وشركة عين اليمن 200 خلية نحل لـ50 مزارعا بعزلة الأهمول بمديرية فرع العدين، ودجاج بياض لـ150 مزارعا بمنطقتي حوالح وحمير بمديرية مذيخرة مع الأعلاف والمعالف والبيوت والسقايات ومنظومة الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تدريب المستفيدات لمدة أسبوعين في مجال تربية الحيوان.

وفي السياق ذاته وزع مكتب الزراعة بالمحافظة وشركة عين اليمن 200 رأس ماعز لـ50 أسرة بمديرية فرع العدين، وألف و500 شتلة أشجار السدر بمنطقة الأهمول بمديرية فرع العدين، وكذا ألف و730 شتلة مورنجا لعدد من المناطق بمديريتي القفر وفرع العدين.

وأوضح مدير مكتب الزراعة والري بالمحافظة المهندس حمود عبدالوهاب الرصاص أن توزيع خاليا النحل ودجاج بياض وأعلاف ومنظومة طاقات شمسية يأتي في إطار الاهتمام بالقطاع الزراعي وتشجيع المزارعين في هذا الجانب.

وأشار إلى أنه تم خلال الزيارات تقديم خدمات بيطرية بالمناطق المستهدفة لوقاية الثروة الحيوانية من الأمراض خاصة في ظل الأوضاع الراهنة.

وأشار إلى أن تدخلات مكتب الزراع ة والري يأتي ضمن أنشطة دعم القطاع الزراعي في المحافظة للتخفيف من الأعباء المعيشية على المستهدفين وتحويلهم إلى فئات منتجة.

حضر التوزيع مدير فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية الدكتور فيصل الخولاني ومدير البرنامج العالمي للأمن الغذائي وتعزيز الصمود هاني ناصر الفلاحي ومدير شركة عين اليمن الدكتور عصمان الجلال وعدد من المهتمين.

المصدر: سبأ
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت
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