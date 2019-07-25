محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اختتام الحملة البيئية لمكافحة نواقل وباء الكوليرا بالمحويت المحويت - سبأ :

اختتمت بمحافظة المحويت اليوم الحملة البيئية لمكافحة نواقل وباء الكوليرا التي نفذتها في ستة أيام وزارة المياه والبيئة بالتعاون مع منظمة اليونسيف.



وأوضح مدير فرع الهيئة العامة لحماية البيئة عبده الشعثمي أن الحملة استهدفت كافة المواقع الميدانية التي تضمنتها الخطة الميدانية منها مواقع المستنقعات والمجاري المكشوفة بالرش الرذاذي،وأماكن تجمع النفايات بالرش الضبابي.



ولفت الى أهمية الحملة التي تم تنفيذها في مديريتي الخبت وملحان لارتفاع نسبة تفشي الوباء فيهما واسهامها في الحفاظ على الصحة العامة للسكان من خلال استهداف نواقل الكوليرا كالبعوض والنامس.



وأشاد الشعثمي بدعم وجهود وزارة المياه لكافة البرامج والأنشطة البيئية المتصلة بمكافحة وباء الكوليرا بالمحافظة.. مبينا أن تنفيذ الحملات البيئية تسهم بشكل مباشر في الحد من وباء الكوليرا ونشر التوعية المجتمعية بأسباب الوباء وطرق الوقاية منه.

المصدر: سبأ

وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت [25/يوليو/2019]المصدر: سبأوكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت