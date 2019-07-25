محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فعالية ثقافية بمركز الشهيد الصماد بصعدة صعدة - سبأ :

أٌقيمت بمركز الشهيد الصماد بمحافظة صعدة اليوم فعالية ثقافية ضمن أنشطة وفعاليات المراكز الصيفية بالمحافظة.



وفي الفعالية التي نظمها مركز الشهداء من مديرية حيدان، بمشاركة طلاب المركز .. أشار نائب رئيس اللجنة الإعلامية للجنة التنفيذية للمراكز الصيفية عبد الرحمن فايع إلى أهمية المراكز الصيفية لتنمية قدرات الطلاب ومواهبهم .



وأوضح أن أهمية المراكز الصيفية تكمن في استغلال أوقات فراغ الطلاب وتزويدهم بمعارف وعلوم تعزز من مهاراتهم فضلا عن تحصينهم من الأفكار الهدامة .. منوها بدور المساهمين والداعمين للمراكز الصيفية وأنشطتها بما يكفل إنجاحها.



فيما أبرزت المشاركات الطلابية في الفعالية مستوى الوعي بالتحاقهم في المراكز الصيفية والاستزادة من أنشطتها وبرامجها في مختلف الجوانب.

المصدر: سبأ

وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت [25/يوليو/2019]المصدر: سبأوكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت