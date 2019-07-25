عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل موسع/مقتل 11 شخصا على الأقل في ثلاثة انفجارات تهز كابول كابول - سبأ :



لقي نحو 11 شخصا مصرعهم اليوم فيما أصيب 45 اخرون بجروح إثر ثلاثة انفجارات هزت العاصمة الأفغانية كابول .



وذكرت السلطات الافغانية ان انتحاري فجر نفسه بالقرب من حافلة صغيرة تقل موظفين بوزارة التعدين والبترول مما أسفر عن مقتل خمس نساء وطفل.



وقال مسؤولون من وزارة الصحة الافغانية إن السكان نقلوا ما لا يقل عن 20 شخصا إلى المستشفى.



وانفجرت قنبلة ثانية على طريق مواز للمكان الذي شهد الهجوم على الحافلة مما أودى بحياة خمسة أشخاص وإصابة شرطي كان يحاول تسيير حركة المرور بعد الانفجار الأول.



ووقع انفجار ثالث على بعد نحو ثلاثة كيلومترات وأسفر عن إصابة ما لا يقل عن 17 مدنيا. وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن هذا الانفجار.



تأتي تلك الانفجارات بينما يجتمع رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة جوزيف دانفورد مع الرئيس الأفغاني أشرف غني والمبعوث الأمريكي للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد الذي يقود محادثات مع مسلحي طالبان لإنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاما.

المصدر: سبأ

وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت [25/يوليو/2019]المصدر: سبأوكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت