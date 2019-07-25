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روسيا: أوكرانيا ترغب بمواصلة اعمالها الاستفزازية في مضيق كيرتش
[25/يوليو/2019]
 موسكو – سبأ :

أعلن مسؤول روسي اليوم أن بلاده تعتبر احتجاز الأمن الأوكراني للناقلة الروسية نيما استمرارا للأعمال الاستفزازية لعدد من القوى في كييف.

ونقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسية غريغوري كاراسين قوله : "يجب بحث كل التفاصيل وعدم الاستعجال في الاستنتاجات النهائية، وبحث اعتراضات السلطات الأوكرانية تجاه الناقلة الروسية. لقد تم الإعلان عن أنها بسبب حادث كيرتش، لكننا حتى الآن لا نعرف عدد أفراد الطاقم أو عن توجيه اعتراضات محددة  للبحارة".

وردا على سؤال عما إذا كان هذا يعني أن موسكو ستتخذ إجراءاتها فيما يتعلق بالناقلة المحتجزة بعد معرفة التفاصيل، أجاب: بالطبع.

وأضاف كاراسين قائلا: "لا أود أن أفكر بأن هذا هو أول إجراءات السلطات الأوكرانية بعد الانتخابات، كما لا أرغب في الاعتقاد بأن هذه الخطوة تأتي كوسيلة لجمع مواد للتبادل (تبادل البحارة الأوكرانيين المحتجزين لدى روسيا بتهمة الاعتداء على الحدود البحرية الروسية)... على أوكرانيا التفكير جيدا في عواقب ما يحدث".

المصدر: سبأ
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت
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