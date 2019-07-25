محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الجهاز المركزي للرقابة ينظم اختبارات المفاضلة لبرنامج تدريبي بمجال المحاسبة صنعاء - سبأ :

نظم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اليوم بكلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء، اختبارات القبول والمفاضلة للبرنامج التدريبي الأول من نوعه لخريجي الجامعات اليمنية تخصص محاسبة للعام 2019-2020م.



ويأتي البرنامج في إطار قيام الجهاز بتحقيق أهدافه ودوره في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في اليمن، ورفع الكفاءات العملية والفنية لخريجي الجامعات (تخصص محاسبة) وإكسابهم الخبرة العملية الكافية، والذي بدوره سيساعد على تلبية متطلبات سوق العمل سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.



ويهدف البرنامج تدريب 200 محاسباً في مجال المراجعة والتدقيق المالي والإداري وتقييم الأداء لمدة عام كامل، من خلال تدريب مكثف بشقيه النظري والعملي بإشراف مجموعة من الخبراء والمهنيين في هذا المجال.



وحرص الجهاز على تنفيذ مجموعة من الإجراءات العادلة وفق أفضل الممارسات المهنية لاختيار العدد المطلوب من المتقدمين تطبيقا لمبدأ الشفافية وإتاحة فرصة المشاركة للجميع.



المصدر: سبأ

وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت [25/يوليو/2019]المصدر: سبأوكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت