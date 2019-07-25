ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 25 - يوليو - 2019 الساعة 05:31:19م
الرهوي وبن حبتور والعيدروس يطمئنون على صحة اللواء محمد السياري وفضل محسن
زار عضو المجلس السياسي الأعلى أحمد الرهوي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور ورئيس مجلس الشورى محمد العيدروس اليوم المناضل اللواء محمد عبدالله السياري.
الرئاسة التونسية تعلن وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي
اعلنت رئاسة الجمهورية التونسية اليوم وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكرية في تونس العاصمة.
هبوط أسعار الذهب بفعل ارتفاع الدولار وجني الأرباح
هبطت أسعار الذهب اليوم في الوقت الذي يحوم فيه الدولار قرب أعلى مستوى في عدة أسابيع بينما باع بعض المستثمرين المعدن الأصفر لجني الأرباح قبيل اجتماعات لبنوك مركزية كبرى هذا الشهر.
السبت المقبل .. انطلاق بطولة الجواد أرحب لفئات الفروسية
تنطلق بعد غد السبت على ميدان نادي العاصمة منافسات بطولة الجواد أرحب لفئات الفروسية في قفز الحواجز، ينظمها الاتحاد العام للفروسية والهجن.
آخر الأخبار:
روسيا: أوكرانيا ترغب بمواصلة اعمالها الاستفزازية في مضيق كيرتش
الجهاز المركزي للرقابة ينظم اختبارات المفاضلة لبرنامج تدريبي بمجال المحاسبة
استراليا تسجل رقما قياسيا عالميا جديدا في سباق أربعة في 200 متر
المركزي الأوربي يفتح الباب أمام خفض الفائدة ومزيد من التيسير الكمي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
استراليا تسجل رقما قياسيا عالميا جديدا في سباق أربعة في 200 متر
[25/يوليو/2019]
جوانج جو - سبأ:

سجلت استراليا اليوم رقما قياسيا عالميا جديدا بلغ سبع دقائق و41.50 ثانية في نهائي سباق أربعة في 200 متر تتابع حرة سيدات ببطولة العالم للسباحة.

واختصر الرباعي المؤلف من أريارن تيتموس وماديسون ويلسون وبريانا ثروسيل وايما ماكين 0.58 ثانية من الرقم القياسي السابق الذي سجلته الصين في بطولة العالم بروما 2009.

وأحرزت الولايات المتحدة الميدالية الفضية بعد أن سجلت سبع دقائق و41.87 ثانية بينما حلت كندا في المركز الثالث بزمن بلغ سبع دقائق و44.35 ثانية لتحصد البرونزية.

المصدر: سبأ
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت
  المزيد من (رياضة)
السبت المقبل .. انطلاق بطولة الجواد أرحب لفئات الفروسية
إقرار الدوري التنشيطي لتجمع أمانة العاصمة الأربعاء القادم
الأهلي يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 41
إعلان قائمة المنتخب الوطني الأول في بطولة غرب آسيا
المجري ميلاك يحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 200 متر فراشة
وفاة الملاكم الروسي داداشيف بعد تعرضه لإصابات في الرأس
تدشين دوري المراكز الصيفية بمديرية مقبنة بتعز
تشيلسي يتغلب وديا على برشلونة
تحديد موعد قرعة التصفيات الإفريقية لمونديال 2022
بيتي يحرز لقبه الثالث على التوالي في سباق 100 متر صدرا ببطولة العالم
العدوان السعودي على اليمن
قوى العدوان تصيب طفلة وشاب في الحديدة وتقصف المناطق الحدودية بصعدة
[25/يوليو/2019]
طيران العدوان يشن خمس غارات على مديرية نهم
[24/يوليو/2019]
إصابة امرأتين بقذائف الغزاة والمرتزقة في الحديدة وقصف سعودي على صعدة
[24/يوليو/2019]
قوى العدوان مستمرة في خرق اتفاق الحديدة وقصف المديريات الحدودية في صعدة
[23/يوليو/2019]
طيران العدوان السعودي يشن 18 غارة على محافظة صعدة
[22/يوليو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by