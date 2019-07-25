[25/يوليو/2019]
جوانج جو - سبأ:
سجلت استراليا اليوم رقما قياسيا عالميا جديدا بلغ سبع دقائق و41.50 ثانية في نهائي سباق أربعة في 200 متر تتابع حرة سيدات ببطولة العالم للسباحة.
واختصر الرباعي المؤلف من أريارن تيتموس وماديسون ويلسون وبريانا ثروسيل وايما ماكين 0.58 ثانية من الرقم القياسي السابق الذي سجلته الصين في بطولة العالم بروما 2009.
وأحرزت الولايات المتحدة الميدالية الفضية بعد أن سجلت سبع دقائق و41.87 ثانية بينما حلت كندا في المركز الثالث بزمن بلغ سبع دقائق و44.35 ثانية لتحصد البرونزية.
المصدر: سبأ
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت