محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرهوي وبن حبتور والعيدروس يطمئنون على صحة اللواء محمد السياري وفضل محسن صنعاء - سبأ :









زار عضو المجلس السياسي الأعلى أحمد الرهوي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور ورئيس مجلس الشورى محمد العيدروس اليوم المناضل اللواء محمد عبدالله السياري.



واطمأنوا ومعهم مستشار الرئاسة الدكتور عبدالعزيز الترب ووزراء الشئون الاجتماعية عبيد بن ضبيع وشؤون المغتربين الدكتور محمد المشجري والدولة لشئون مخرجات الحوار أحمد القنع ومحافظو عدن طارق سلام وحضرموت لقمان باراس وشبوة علي محمد الطمباله، على صحة اللواء السياري.. سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يمتعه بالصحة والعافية.



كما زار الرهوي وبن حبتور والعيدروس ومعهم الوزراء والمحافظين، المناضل فضل محسن عبدالله، الذي يرقد على فراش المرض بمنزله بالعاصمة صنعاء، حيث اطمأنوا على حالته الصحية .. متمنين له الشفاء العاجل والصحة والعافية.



وفي الزيارتين نوه الرهوي وبن حبتور والعيدروس والوزراء والمحافظين بالأدوار الوطنية للمناضلين فضل محسن والسياري وسجلهما المهني الزاخر بالعطاء والعمل في خدمة الوطن والانتصار لقضاياه المصيرية والدفاع عنها.



وتمنوا لهما تجاوز الحالة المرضية التي ألمت بهما والشفاء العاجل ومواصلة دورهما النضالي من عاصمة اليمن صنعاء التي كانت وستظل الأم الحانية التي تفتح ذراعيها لكل أبناء الوطن اليمني الكبير في كل وقت وحين.



بدورهما اعرب اللواء السياري ومحسن، عن امتنانهما وشكرهما لهذه الزيارة واللفتة الإنسانية التي تنم عن أصالة الجميع ووفائهم تجاه زملاء لهم ورفاق درب لعدد منهم .. سائلين المولى عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء وأن يمتعهم بالصحة الدائمة وأن لا يريهم ما يكرهون.

المصدر: سبأ

وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت [25/يوليو/2019]المصدر: سبأوكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت