رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل السبت المقبل .. انطلاق بطولة الجواد أرحب لفئات الفروسية صنعاء - سبا :

تنطلق بعد غد السبت على ميدان نادي العاصمة منافسات بطولة الجواد أرحب لفئات الفروسية في قفز الحواجز، ينظمها الاتحاد العام للفروسية والهجن.



يشارك في البطولة التي تستمر حتى 31 يوليو الجاري عدد من الفرسان من فئات البراعم والأشبال والناشئين والمفتوح يمثلون خمس جهات هي : الكلية الحربية و كلية الشرطة و نادي العاصمة والمؤسسة الاقتصادية و مربط الرعد.



ويشهد يوم غد الجمعة وصول الخيول المشاركة وإجراء عملية الفحص البيطري وعقد اجتماع فني بحضور رؤساء الجهات المشاركة ولجنة التحكيم يتم خلاله سحب قرعة المنافسات وترتيب انطلاق الفرسان.



وتفتتح المنافسات السبت بإقامة سباقات فئه البراعم التي ستجري على مسلك مكون من ستة حواجز ارتفاع وعرض الحاجز 70سم دون اعتبار للزمن فيما سيتم منح المركز الأول لكل فارس يجتاز المسلك دون أخطاء.



وتقام في اليوم التالي سباقات الحواجز لفئة الاشبال على مسلك مكون من ثمانية حواجز منها حاجز ثنائي مركب طول وعرض الحاجز 80 سم.



وبحسب نظام البطولة يشهد الاثنين القادم إقامة سباقات في فئة الناشئين التي ستجري على مسلك مكون من ثمانية حواجز طول وعرض الحاجز 90سم , فيما تختتم البطولة الأربعاء بإقامة سباقات الحواجز لفئة المفتوح, يعقبها حفل الاختتام وتكريم الفائزين في مختلف الفئات.

المصدر: سبأ

وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت [25/يوليو/2019]المصدر: سبأوكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت