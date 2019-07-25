عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الصين تبدى موقفها من المبادرة الروسية لمفهوم الامن في الخليج بكين – سبأ :

اعلنت الحكومة الصينية اليوم ترحيبها بالمبادرة الروسية لمفهوم الأمن في الخليج .



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينغ في مؤتمر صحفي، "إن الجانب الصيني يرحب باقتراح الجانب الروسي الخاص بضمان الأمن في الخليج، ونحن مستعدون مع الأطراف المعنية لتعزيز الاتصالات والتعاون بشأن هذه القضية".



وأضاف تشونينغ، أنه لضمان الأمن في الخليج، ينبغي على دول المنطقة، اتباع مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون البلدان الأخرى، وتعزيز علاقات حسن الجوار، كما ينبغي على المجتمع الدولي أن يؤيد هذا الاقتراح ويلعب دورا بناء.



وكانت الخارجية الروسية قدمت الأربعاء، المفهوم الروسي للأمن في الخليج ، إلى ممثلي الدول العربية وإيران وتركيا المعتمدين في موسكو وإلى الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والاتحاد الأوربي وجامعة الدول العربية ودول مجموعة "بريكس".



يأتي الاقتراح الروسي في وقت أعلنت فيه فرنسا عن بدء العمل على تشكيل فريق عمل مع بريطانيا وألمانيا لمراقبة الملاحة في منطقة الخليج، على خلفية احتجاز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.

المصدر: سبأ

وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت [25/يوليو/2019]المصدر: سبأوكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت