ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 25 - يوليو - 2019 الساعة 05:31:19م
الرهوي وبن حبتور والعيدروس يطمئنون على صحة اللواء محمد السياري وفضل محسن
زار عضو المجلس السياسي الأعلى أحمد الرهوي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور ورئيس مجلس الشورى محمد العيدروس اليوم المناضل اللواء محمد عبدالله السياري.
الرئاسة التونسية تعلن وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي
اعلنت رئاسة الجمهورية التونسية اليوم وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكرية في تونس العاصمة.
هبوط أسعار الذهب بفعل ارتفاع الدولار وجني الأرباح
هبطت أسعار الذهب اليوم في الوقت الذي يحوم فيه الدولار قرب أعلى مستوى في عدة أسابيع بينما باع بعض المستثمرين المعدن الأصفر لجني الأرباح قبيل اجتماعات لبنوك مركزية كبرى هذا الشهر.
السبت المقبل .. انطلاق بطولة الجواد أرحب لفئات الفروسية
تنطلق بعد غد السبت على ميدان نادي العاصمة منافسات بطولة الجواد أرحب لفئات الفروسية في قفز الحواجز، ينظمها الاتحاد العام للفروسية والهجن.
آخر الأخبار:
روسيا: أوكرانيا ترغب بمواصلة اعمالها الاستفزازية في مضيق كيرتش
الجهاز المركزي للرقابة ينظم اختبارات المفاضلة لبرنامج تدريبي بمجال المحاسبة
استراليا تسجل رقما قياسيا عالميا جديدا في سباق أربعة في 200 متر
المركزي الأوربي يفتح الباب أمام خفض الفائدة ومزيد من التيسير الكمي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
الصين تبدى موقفها من المبادرة الروسية لمفهوم الامن في الخليج
[25/يوليو/2019]
 بكين – سبأ :

اعلنت الحكومة الصينية اليوم ترحيبها بالمبادرة الروسية لمفهوم الأمن في الخليج .


وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينغ في مؤتمر صحفي، "إن الجانب الصيني يرحب باقتراح الجانب الروسي الخاص بضمان الأمن في الخليج، ونحن مستعدون مع الأطراف المعنية لتعزيز الاتصالات والتعاون بشأن هذه القضية".

وأضاف تشونينغ، أنه لضمان الأمن في الخليج، ينبغي على دول المنطقة، اتباع مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون البلدان الأخرى، وتعزيز علاقات حسن الجوار، كما ينبغي على المجتمع الدولي أن يؤيد هذا الاقتراح ويلعب دورا بناء.

وكانت الخارجية الروسية قدمت الأربعاء، المفهوم الروسي للأمن في الخليج ، إلى ممثلي الدول العربية وإيران وتركيا المعتمدين في موسكو وإلى الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والاتحاد الأوربي وجامعة الدول العربية ودول مجموعة "بريكس".

يأتي الاقتراح الروسي في وقت أعلنت فيه فرنسا عن بدء العمل على تشكيل فريق عمل مع بريطانيا وألمانيا لمراقبة الملاحة في منطقة الخليج، على خلفية احتجاز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.

المصدر: سبأ
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت
  المزيد من (عربي ودولي)
الرئاسة التونسية تعلن وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي
عشرات المستوطنون يقتحمون مجددا ساحات المسجد الاقصى
إيران توضح برسالة لمجلس الأمن حيثيات توقيف ناقلة النفط البريطانية
آلاف البريطانيين يتظاهرون وسط لندن ضد بوريس جونسون
كوريا الشمالية تطلق صاروخين قصيري المدى
ترامب ينقض قرارات للكونغرس بوقف صفقات أسلحة للنظام السعودي
خمسة قتلى على الأقل بعد ثلاثة تفجيرات إرهابية في كابول
أمريكا تمنع إدانة عمليات الهدم الإسرائيلية في القدس بمجلس الأمن
قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل 16 فلسطينيا بالضفة الغربية
الرئاسة الجزائرية: الاستحقاق الانتخابي يجب أن يكون في أقرب الآجال
العدوان السعودي على اليمن
قوى العدوان تصيب طفلة وشاب في الحديدة وتقصف المناطق الحدودية بصعدة
[25/يوليو/2019]
طيران العدوان يشن خمس غارات على مديرية نهم
[24/يوليو/2019]
إصابة امرأتين بقذائف الغزاة والمرتزقة في الحديدة وقصف سعودي على صعدة
[24/يوليو/2019]
قوى العدوان مستمرة في خرق اتفاق الحديدة وقصف المديريات الحدودية في صعدة
[23/يوليو/2019]
طيران العدوان السعودي يشن 18 غارة على محافظة صعدة
[22/يوليو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by