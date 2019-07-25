اختتام ورشة بصنعاء في مجال الأمن الغذائي والتغذية وسبل العيش

صنعاء - سبأ :

اختتمت اليوم بصنعاء ورشة عمل تدريبية في مجال الأمن الغذائي والتغذية وسبل العيش ومعلومات السوق لوحدات تنسيق معلومات الأمن الغذائي في المحافظات.

هدفت الورشة التي نظمتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ضمن برنامج ممول من الاتحاد الاوروبي، تعزيز القدرات للكوادر الفنية وتعزيز وتحليل البيانات ووضع الخطط والبرامج التي تساعد على التدخلات المناسبة واتخاذ القرارات في مجال الأمن الغذائي.

وأكد 50 مشاركا ومشاركة من المحافظات والجهات المعنية، أهمية التدريب في تحسين وتعزيز قدراتهم ومعارفهم في المفاهيم الأساسية ومؤشرات الأمن الغذائي والتغذية والاطار العام لسبل العيش .

وحثوا على الاستمرار في تنفيذ مثل هذه الورش التدريبية النوعية لرفع قدرات وحدات تنسيق معلومات الأمن الغذائي في المحافظات.

وأكدوا أن التدريب للكوادر الفنية في هذا المجال سيساعد وحدات التنسيق على جمع المعلومات وتحليلها في اطار المحافظة وبما يساعد على اتخاذ القرارات والتدخلات المناسبة.

وتضمنت الورشة في خمسة أيام جلسات تدريبية حول أسس وتعريفات بمفاهيم الأمن الغذائي وفهم سوء التغذية اضافة الى فهم مؤشرات الأمن الغذائي ومنهجية سبل العيش، ومواضيع أخرى في مجال الاسواق والأمن الغذائي في اليمن .

حضر الاختتام المنسق الوطني لبرنامج معلومات الأمن الغذائي في اليمن الدكتور منصور القدسي وعدد من المسؤلين .

[25/يوليو/2019]المصدر: سبأوكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت