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  رياضة
إقرار الدوري التنشيطي لتجمع أمانة العاصمة الأربعاء القادم
[25/يوليو/2019]
صنعاء - سبأ :



أقر اجتماع بصنعاء اليوم انطلاق الدوري التنشيطي لكرة القدم لتجمع أمانة العاصمة الأربعاء القادم.

واستعرض الاجتماع الذي ضم رئيس فرع اتحاد اللعبة بالأمانة راجح القدمي ومندوبي الأندية المشاركة في الدوري، محضر الاجتماع السابق والصعوبات التي تواجه انطلاق البطولة والسبل الكفيلة بمعالجتها.

وكان من المقرر أن تنطلق منافسات البطولة اليوم، لكن تأخير صرف مخصصات الأندية من قبل اتحاد اللعبة, أجل الدوري إلى الأربعاء المقبل.

وأشار رئيس فرع اتحاد اللعبة بالأمانة إلى أهمية انطلاق الدوري في الموعد المحدد بمايمكن الاتحاد العام من تنفيذ خطته حسب الفترة المحددة.

وأكد الحرص على الوقوف إلى جانب الأندية الرياضية .. مشيدا بتفاعل وتعاون الأندية مع خطط وبرامج الفرع.

وتفتتح منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى الأربعاء المقبل بلقاء يجمع اليرموك مع العروبة.

وكانت قرعة الدوري أسفرت عن وقوع أندية ، اليرموك ، العروبة، شعب صنعاء وشباب البيضاء ضمن المجموعة الأولى، فيما ضمت المجموعة الثانية أندية، أهلي ووحدة صنعاء، 22 مايو وفتح ذمار.

ووفقا للائحة البطولة تقام المنافسات بنظام الكل مع الكل من دور واحد فقط على أن يتأهل الأول من كل مجموعة للمرحلة الثانية.

المصدر: سبأ
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت
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