الرئاسة التونسية تعلن وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي

تونس - سبأ :



اعلنت رئاسة الجمهورية التونسية اليوم وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكرية في تونس العاصمة.





وأفادت وكالة تونس افريقيا للأنباء بأنه سيتم الاعلان عن مراسم الدفن في وقت لاحق.





ودعت الرئاسة التونسية في بيان لها الشعب التونسي كافة إلى الإلتفاف حول المؤسسات الدستورية.





وقالت أنه في هذا الظرف الدقيق، تدعو رئاسة الجمهورية الشعب التونسي كافة إلى الوحدة والتكاتف والالتفاف حول مؤسسات الدولة الدستورية صونًا لمستقبل تونس وحاضرها.







ويتولى رئيس مجلس نواب الشعب التونسي محمد الناصر، مهام رئيس الجمهوريّة ، على إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي اليوم، لمدّة تتراوح بين 45 إلى 90 يومًا.





وبحسب الدستور التونسي، فإن شغور منصب رئاسة الجمهوريّة يؤدّي ضرورة إلى التعجيل بإجراء الانتخابات الرئاسيّة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر.



[25/يوليو/2019]المصدر:وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت