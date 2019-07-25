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المعهد الصحي بالمحويت يحتفل بتخرح الدفعة الخامسة تمريض
[25/يوليو/2019]
المحويت - سبأ :



نظم المعهد العالي للعلوم الصحية بمحافظة المحويت اليوم حفل تخرج  دفعة الشهيد الرئيس صالح الصماد من قسم التمريض للعام الدراسي 2018- 2019.

وفي الحفل أكد وكيل أول محافظة المحويت عزيز الهطفي أن الاحتفال بتخرج الدفعة الخامسة من قسم التمريض هو إحتفال الكلية بالصمود والتميز في ظل العدوان والحصار علی اليمن.

وأشاد بالخدمات التعليمية المتميزة للمعهد الصحي ومساهمته الملموسة في رفد البلاد بالمخرجات النوعية في المجال الصحي..مشيدا بآداء وصمود كوادر المعهد رغم الظروف الصعبة.

فيما أكد مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور أمين حبيش أن تخرج دفعة جديدة من المعهد يجسد الإصرار علی العطاء لمواصلة المسيرة التعليمية رغم تداعيات خمسة أعوام من العدوان والحصار.


تخلل الحفل الذي حضره وكيل المحافظة يحيی عبده إبراهيم ومسئول وحدة التعليم الجامعي الدكتور خالد القزحي ومديرا مدينة المحويت ومديرية حفاش وأعضاء هيئة تدريس المعهد فقرات فنية متنوعة وتكريم الخريجين بالشهادات التقديرية.

المصدر: سبأ
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت
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