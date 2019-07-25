اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ارتفاع أسعار النفط بفعل توترات الخليج لكن مخاوف الطلب تكبح المكاسب سنغافورة - سبأ :



ارتفعت أسعار النفط اليوم في ظل توترات الخليج وانخفاض أسبوعي كبير في المخزونات الأمريكية من النفط الخام، لكن المكاسب تكبحها مخاوف بشأن آفاق الطلب في ظل تزايد المؤشرات على تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.



وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 28 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 63.46 دولار للبرميل بعد أن تراجعت واحدا بالمئة الأربعاء مسجلة أول انخفاض في أربع جلسات.



وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 56.15 دولار للبرميل بعد أن انخفضت 1.6 بالمئة في الجلسة السابقة.



ويخيم التشاؤم على المعنويات بصفة عامة في سوق النفط، إذ يشعر المستثمرون بالقلق من أن يؤدي تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى ضعف الطلب على النفط.

وانخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة نحو 11 مليون برميل الأسبوع الماضي لتفوق توقعات المحللين التي أشارت إلى انخفاض قدره أربعة ملايين برميل.

المصدر: سبأ

وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت [25/يوليو/2019]المصدر: سبأوكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت