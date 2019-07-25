[25/يوليو/2019]
المحويت - سبأ :
تفقد وكيل محافظة المحويت عبد السلام الذماري اليوم سير آداء وأنشطة المراكز الصيفية بمديرية شبام كوكبان.
وفي زيارة عدد من المراكز أطلع الذماري ومعه عدد من مسئولي المديرية علی الجهود المبذولة في تفعيل الأنشطة والبرامج المقامة في المراكز الصيفية بما يكفل تحقيق الأهداف المرجوة.
واستمع من القائمين علی المراكز إلی شرح عن طبيعة الأنشطة اليومية والأسبوعية وخطة الفعاليات المنفذة والبرامج الرياضية والكشفية والمسابقات الثقافية والدروس العلمية والدينية ومستوی الاهتمام بحفظ القرآن الكريم.
وأكد الوكيل الذماري أهمية مضاعفة الجهود لتحصين الأبناء وتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم وتشجيع المواهب في حفظ القرآن والابداعات في مجالات الشعر والمسرح والانشاد وغيرها.
المصدر: سبأ
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت