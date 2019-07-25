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تواصل أعمال مؤتمر سبأ الثالث لطب الأسنان بصنعاء
[25/يوليو/2019]
صنعاء - سبأ :

تتواصل اليوم بصنعاء أعمال مؤتمر سبأ الثالث لطب الأسنان الذي تختتمه غدا جامعة سبأ بمشاركة نخبة من اساتذة طب الأنسان بالجامعات الحكومية والأهلية واكثر من 500 طبيب  وطبيبة أسنان من مختلف محافظات الجمهورية .



وأشار وكيل وزارة التعليم العالي  لقطاع البحث العلمي الدكتور صادق الشراجي إلى أهمية انعقاد هذه المؤتمرات العلمية للمساهمة في دعم وتشجيع الأبحاث العلمية وتحقيق التنمية المستدامة وتطوير مهنة طب الأسنان  ومعالجة كثير من المشاكلات الصحية التي تعاني منها البلاد في مجال طب وجراحة الفم والأسنان.



وأكد الدكتور الشراجي أن الوزارة تولي مجال البحث العلمي اهتماما كبيراً من خلال جعله ضمن أولوياتها باعتباره أحد ركائز التنمية المستدامة واساس نهضة وتطور اليمن وتنميته وازدهاره، .. مثمناً دور جامعة سبأ وكافة العاملين والأكاديميين في الجامعة لجهودهم المبذولة في اعداد وتنظيم مؤتمر سبأ العلمي الثالث لطب الأسنان باليمن لاسيما في ظل الظروف الراهنة التي تعاني منها البلاد جراء العدوان .



ودعا الجامعات اليمنية لجعل البحث العلمي ضمن أولوياتها وتقديم دراسات علمية تسهم  في بناء و نهضة الوطن للوصول إلى تحقيق التنمية الشاملة، معرباً عن أمله في ان تكون الجامعات على مستوى عالٍ من التميز والتفوق في بناء الانسان و الوطن، واستيعاب اكبر قدر من المخرجات في السوق اليمنية .



من جانبه أكد رئيس جامعة سبأ رئيس المؤتمر الدكتور عمرو النجار أن المؤتمر يسعى إلى تعزيز مفهوم التعليم المستمر لأطباء الأسنان لما بعد التخرج ، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات اليمنية في مجال طب وجراحة الفم والأسنان على البحث العلمي، واتاحة الفرصة لتدريب أطباء الأسنان حديثي التخرج من خلال الدورات والورش العلمية المصاحبة للمؤتمر.



واوضح الدكتور النجار أن المؤتمر في يومه الثاني يتضمن عرض آخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في مجال طب وجراحة الأسنان، إضافة إلى  استعراض نحو 45 محاضرة وورقة علمية يقدمها خبراء من مختلف المحافظات شملت مجالات التقويم وزراعة الأسنان وجراحة الفم والفكين وطب الأسنان للأطفال إضافة إلى الفعاليات المصاحبة كالمعارض العلمية لشركات مستلزمات وادوات طب الأسنان في اليمن.



وتناول المؤتمر في يومه الثاني بحضور مستشارو وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من مسئولي الجهات المعنية والمجلس الطبي نحو 14 محاضرة وورقة وورش عمل علمية تركزت على  عرض آخر ما توصلت أليه التكنولوجيا "اسباب سقوط الحشوات الأمامية ، وجهاز الصفات الكمالية ، ونقص تمعدن الاسنان ، وآلية استخدام الليزر في طب الأسنان، والزرعات التقويمية الكابتن.



كما تناولت الجلسة الثانية عددا من المحاضرات العلمية وورش العمل المتعلقة  بكيفية معالجة مضاعفات سحب العصب ، وأمراض اللثة وطب زراعة الأسنان وطب الأسنان الأطفال وقواعد الأسنان مابعد التقويم.

المصدر: سبأ
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت
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