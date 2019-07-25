[25/يوليو/2019]
صنعاء - سبأ :
دشن مكتب الزراعة والري بأمان العاصمة اليوم مشروع تعزيز الأمن الغذائي وصمود سبل العيش بمديرية بني الحارث بالأمانة بدعم من منظمة الأغذية والزراعة " الفاو " وبتكلفة 20 مليون ريال.
يستهدف المشروع نحو 100 أسرة فقيرة و محتاجة بمديرية بني الحارث بالأمانة، ويتضمن المشروع توزيع عشر دجاجات بياضه لكل أسرة مستفيدة مع اعلاف ومنزل صغير للدجاج.
وخلال التدشين الذي حضره مدير عام مديرية بني الحارث عصام عجلان، أوضح مدير مكتب الزراعة بأمانة العاصمة ابراهيم شرف الدين، أن هذا المشروع الرابع الذي ينفذ بمديرية بني الحارث لمساعدة الاسر الفقيرة والمحتاجة وبما يسهم في توفير مشاريع متنوعة ومدرة للدخل للأسر المستفيدة.
وأشاد شرف الدين، بجهود وأنشطة منظمة الفاو الهادفة إلى اكساب الشباب والنساء المهارات اللازمة لتحسين مستوى معيشتهم اقتصاديا واجتماعيا .. مشيراً إلى أهمية المشروع في زيادة دخل الاسر ونشر طرق التربية المحسنة للدواجن بالمنازل بما يزيد انتاجية البيض إلى تحسين التغذية للأسر الفقيرة.
وبين أن المشروع يشمل توزيع كافة المستلزمات من مسكن للدجاج وأغذية وأدوية وبروشور لتعزيز الوعي لدى الأسر المستفيدة حول الطرق السليمة لتربية الدواجن .. مؤكداً أن مكتب الزراعة بالأمانة سينفذ مشاريع اخرى قادمة بدعم من منظمة الأغذية والزراعة.
حضر التدشين مدير الثروة الحيوانية بمكتب الزراعة الدكتور محمد حسن، ومدير فرع مكتب الزراعة بمديرية بني الحارث خالد العلفي، ومدير الأشغال المهندس ابراهيم الغفاري.
المصدر: سبأ
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت