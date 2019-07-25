ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 25 - يوليو - 2019 الساعة 03:40:44م
سلاح الجو المسير يستهدف مجدداً قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط
نفذ سلاح الجو المسير اليوم عملية واسعة على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بمنطقة عسير.وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)..
قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل 16 فلسطينيا بالضفة الغربية
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 16 فلسطينيا بمناطق مختلفة في الضفة الغربية.وذكرت وكالة أنباء /معا/ الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات في الخليل وجنين ونابلس وقلقيلية..
هبوط أسعار الذهب بفعل ارتفاع الدولار وجني الأرباح
هبطت أسعار الذهب اليوم في الوقت الذي يحوم فيه الدولار قرب أعلى مستوى في عدة أسابيع بينما باع بعض المستثمرين المعدن الأصفر لجني الأرباح قبيل اجتماعات لبنوك مركزية كبرى هذا الشهر.
الأهلي يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 41
حصد فريق الأهلي لقب الدوري المصري لكرة القدم للمرة 41 في تاريخه، بعد أن حقق فوزاً عريضاً على حساب مضيفه المقاولون العرب بثلاثية لهدف مساء امس، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة 33، وقبل الأخيرة من عمر الدوري.
آخر الأخبار:
ارتفاع أسعار النفط بفعل توترات الخليج لكن مخاوف الطلب تكبح المكاسب
تفقد أنشطة المراكز الصيفية بشبام كوكبان في المحويت
تواصل أعمال مؤتمر سبأ الثالث لطب الأسنان بصنعاء
تدشين مشروع تعزيز الأمن الغذائي بمديرية بني الحارث بأمانة العاصمة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
الإفراج عن ١٢ من المغرر بهم بذمار
[25/يوليو/2019]
ذمار  - سبأ :

أفرج اليوم بمحافظة ذمار عن ١٢ شخصا من المغرر بهم ممن تم ضبطهم وهم في طريقهم للالتحاق بصفوف العدوان .


وخلال الإفراج، أشار وكيل أول المحافظة فهد عبدالحميد المروني إلى استفادة المغرر بهم من قرار العفو والعودة إلى جادة الصواب والوقوف في صف الوطن.

ولفت إلى أهمية استشعار الجميع لخطورة مؤامرات العدوان التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا .. مشيرا إلى حرص القيادة السياسية إعطاء فرصة للمتورطين مع العدوان للعودة وتعزيز وحدة الصف لمواجهة العدوان .

وتطرق الى جرائم العدوان على مدى أكثر من خمسة أعوام.. مبينا أهمية التكاتف والوقوف صفا واحدا في مواجهته وإفشال مخططاته.

وأشاد بجهود أجهزة الأمن وأبطال الجيش واللجان الشعبية في تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق الانتصارات في مختلف الجبهات.

حضر عملية الإفراج مدير أمن مديرية وصاب العالي المقدم عادل المطهر ومدير قسم المنطقة الجنوبية العقيد عبدالملك السعيدي ومساعد مدير البحث المقدم احمد الشعوبي.

المصدر: سبأ
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت
  المزيد من (محلي)
تفقد أعمال مشروع ترميم مباني واضرحة قباب العوسجة بالجامع الكبير
مناقشة آليات إنتاج وتسويق الدواجن وضبط المتلاعبين بالأسعار
مدير تربية الحديدة يتفقد المركز الصيفي بمديرية الحوك
مركز الكلى بالمحويت نفذ أكثر من ثلاثة آلاف جلسة غسيل في ستة أشهر
المراكز الصيفية للفتيات .. محاضن تربوية آمنة زاخرة بالأنشطة
أكثر من تسعة آلاف مستفيد من خدمات مركز العرقوب الصحي بالمحويت
عمليات هجومية على مواقع المرتزقة وقصف تجمعاتهم بالصواريخ والمدفعية
قوى العدوان تصيب طفلة وشاب في الحديدة وتقصف المناطق الحدودية بصعدة
سلاح الجو المسير يستهدف مجدداً قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط
مؤسسة الشعب تنظم رحلة ترفيهية لطلاب عدد من المراكز الصيفية بالأمانة
العدوان السعودي على اليمن
قوى العدوان تصيب طفلة وشاب في الحديدة وتقصف المناطق الحدودية بصعدة
[25/يوليو/2019]
طيران العدوان يشن خمس غارات على مديرية نهم
[24/يوليو/2019]
إصابة امرأتين بقذائف الغزاة والمرتزقة في الحديدة وقصف سعودي على صعدة
[24/يوليو/2019]
قوى العدوان مستمرة في خرق اتفاق الحديدة وقصف المديريات الحدودية في صعدة
[23/يوليو/2019]
طيران العدوان السعودي يشن 18 غارة على محافظة صعدة
[22/يوليو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by