[25/يوليو/2019]
ذمار - سبأ :
أفرج اليوم بمحافظة ذمار عن ١٢ شخصا من المغرر بهم ممن تم ضبطهم وهم في طريقهم للالتحاق بصفوف العدوان .
وخلال الإفراج، أشار وكيل أول المحافظة فهد عبدالحميد المروني إلى استفادة المغرر بهم من قرار العفو والعودة إلى جادة الصواب والوقوف في صف الوطن.
ولفت إلى أهمية استشعار الجميع لخطورة مؤامرات العدوان التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا .. مشيرا إلى حرص القيادة السياسية إعطاء فرصة للمتورطين مع العدوان للعودة وتعزيز وحدة الصف لمواجهة العدوان .
وتطرق الى جرائم العدوان على مدى أكثر من خمسة أعوام.. مبينا أهمية التكاتف والوقوف صفا واحدا في مواجهته وإفشال مخططاته.
وأشاد بجهود أجهزة الأمن وأبطال الجيش واللجان الشعبية في تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق الانتصارات في مختلف الجبهات.
حضر عملية الإفراج مدير أمن مديرية وصاب العالي المقدم عادل المطهر ومدير قسم المنطقة الجنوبية العقيد عبدالملك السعيدي ومساعد مدير البحث المقدم احمد الشعوبي.
المصدر: سبأ
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت