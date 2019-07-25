ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 25 - يوليو - 2019 الساعة 03:40:44م
سلاح الجو المسير يستهدف مجدداً قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط
نفذ سلاح الجو المسير اليوم عملية واسعة على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بمنطقة عسير.وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)..
قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل 16 فلسطينيا بالضفة الغربية
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 16 فلسطينيا بمناطق مختلفة في الضفة الغربية.وذكرت وكالة أنباء /معا/ الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات في الخليل وجنين ونابلس وقلقيلية..
هبوط أسعار الذهب بفعل ارتفاع الدولار وجني الأرباح
هبطت أسعار الذهب اليوم في الوقت الذي يحوم فيه الدولار قرب أعلى مستوى في عدة أسابيع بينما باع بعض المستثمرين المعدن الأصفر لجني الأرباح قبيل اجتماعات لبنوك مركزية كبرى هذا الشهر.
الأهلي يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 41
حصد فريق الأهلي لقب الدوري المصري لكرة القدم للمرة 41 في تاريخه، بعد أن حقق فوزاً عريضاً على حساب مضيفه المقاولون العرب بثلاثية لهدف مساء امس، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة 33، وقبل الأخيرة من عمر الدوري.
آخر الأخبار:
ارتفاع أسعار النفط بفعل توترات الخليج لكن مخاوف الطلب تكبح المكاسب
تفقد أنشطة المراكز الصيفية بشبام كوكبان في المحويت
تواصل أعمال مؤتمر سبأ الثالث لطب الأسنان بصنعاء
تدشين مشروع تعزيز الأمن الغذائي بمديرية بني الحارث بأمانة العاصمة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
تفقد أعمال مشروع ترميم مباني واضرحة قباب العوسجة بالجامع الكبير
[25/يوليو/2019]
صنعاء - سبأ :

تفقد مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد بأمانة العاصمة اليوم أعمال مشروع ترميم مباني واضرحة ومخطوطات قباب العوسجة بالجامع الكبير الذي ينفذه الصندوق الاجتماعي للتنمية والهيئة العامة للاثار والمتاحف بتمويل أربعين مليون ريال من مكتب الأوقاف والإرشاد بالأمانة.


وتتميز هندسة وعمارة قباب العوسجة باحتوائها على أعمال زخرفية خشبية مميزة وفريدة من نوعها ,منها ما غُلفت به الأضرحة ومنها ما تم عمل به الباب الخشبي المفرغ ,فضلاً عن كونها امتداد لأنماط العمارة الدينية اليمنية والإسلامية في تكوينها وعناصرها ومواد بنائها .

وبحسب رأي المختصين فأن ما يزيد ما حوته من بقايا مصاحف مخطوطة ومطبوعة ,تتنوع في تواريخها , كما تحتوي القباب أضرحة تضم رفاة عدد من أئمة وعلماء اليمن الذين لهم إسهامات كبيرة في العلوم الإسلامية والدينية والشرعية.

وخلال الزيارة أشار مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد بالأمانة عبدالله عامر إلى الأهمية التاريخية والمكانة الدينية التي تكتسبها قباب العوسجة وذلك لما تحتويه من عناصر معمارية وكونها تقع ضمن محيط الجامع الكبير في الركن الجنوبي الغربي ومن الجهة الغربية للجامع وتعد أحدى أهم معالمة وملحقاته وتمثل جزء إساسي من تاريخه.

وأوضح عامر أنه تم تشكيل لجنة من عدة جهات ذات العلاقة ليتولى مندوبيها بجانب الاخصائيين بأعمال إخراج محتويات مبنى القبتين والتي هي عبارة عن كميات من القصاصات وبقايا مصاحف مخطوطة ومطبوعة كانت تملئ فراغ الحجرتين .. لافتاً إلى أن عمل اللجنة تم وفق أسس علمية متبعة حيث تم رفع المحتويات وتحريزها واستكمال أعمال التوثيق والتسجيل لها من خلال محاضر بشفافية مطلقة.

وأضاف مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد أن الفريق الهندسي مع وحدة التراث الثقافي في الصندوق والاستشاريين قاموا بالنزول إلى الموقع وتقييم الوضع ورفع خطة التدخل وفقاً لمقترح برنامج الترميم الذي تم إعداده في شهر مايو المنصرم من قبل الفريق الفني بمشروع ترميم الجامع والمتضمن أولويات العمل والمراحل التي يجب أن تنجز في أعمال الترميم.

من جانبه أكد مهندس المشروع مرشد البريهي أنه تم الاستعانة بالفنيين المتخصصين والأخصائيين والأساطية والاستشاريين ذوي التخصص المطلوب من طاقم مشروع الترميم والذي يشمل كوادر من الهيئة العامة للآثار ,بالإضافة إلى الاستعانة بالفريق التابع لوحدة التراث المكون من خبراء واستشاريين لإنجاز أعمال محددة ولتقديم المشورة والدعم الفني.  

وقال البريهي " نظراً للحالة الحرجة التي وجدت عليها مباني القباب والتي كانت أجزاء منها في وضيعات آيله للسقوط ومهددة لإنهيار المبنى فقد تطلب ذلك القيام وبشكل عاجل أجراء أعمال تدخل انقاذي في تدعيم المبنى إنشائياً وخصوصاً المنطقة أعلى المدخل وعمل قيود للتشققات والشروخ".

ولفت المهندس البريهي إلى أنه يتم الاستفادة من مخرجات أعمال التوثيق الأولية في إعداد الدراسات اللازمة لأعمال الترميم والمتمثلة في الدراسات المعمارية والدراسات الانشائية والدراسات الكهربائية والأثرية والتاريخية وأعمال التنقيب .. منوهاً بأن الانتهاء من تجهيز تلك الدراسات سيكون خلال شهر.

وذكر أنه تم الاستعانة بفريق وحدة التوثيق والمسح الفوجرمتري الميداني التابع لوحدة التراث الثقافي بالصندوق الاجتماعي من خلال إمكانياته واجهزته وادواته لإجراء مسح وتوثيق داخل القباب باستخدام تقنيات حديثة معمولة في هذا المجال.

وأشار إلى أن العمل المكتبي قطع شوطاً كبيراً في أعمال المعالجات بالبرامج الحاسوبية حيث تم تحويل النتائج إلى رسومات ومخططات ثنائية وثلاثية الأبعاد.

........................//

المصدر: سبأ
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت
  المزيد من (محلي)
مناقشة آليات إنتاج وتسويق الدواجن وضبط المتلاعبين بالأسعار
مدير تربية الحديدة يتفقد المركز الصيفي بمديرية الحوك
مركز الكلى بالمحويت نفذ أكثر من ثلاثة آلاف جلسة غسيل في ستة أشهر
المراكز الصيفية للفتيات .. محاضن تربوية آمنة زاخرة بالأنشطة
أكثر من تسعة آلاف مستفيد من خدمات مركز العرقوب الصحي بالمحويت
عمليات هجومية على مواقع المرتزقة وقصف تجمعاتهم بالصواريخ والمدفعية
قوى العدوان تصيب طفلة وشاب في الحديدة وتقصف المناطق الحدودية بصعدة
سلاح الجو المسير يستهدف مجدداً قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط
مؤسسة الشعب تنظم رحلة ترفيهية لطلاب عدد من المراكز الصيفية بالأمانة
تفقد أنشطة المراكز الصيفية بمديرية حفاش بالمحويت
العدوان السعودي على اليمن
قوى العدوان تصيب طفلة وشاب في الحديدة وتقصف المناطق الحدودية بصعدة
[25/يوليو/2019]
طيران العدوان يشن خمس غارات على مديرية نهم
[24/يوليو/2019]
إصابة امرأتين بقذائف الغزاة والمرتزقة في الحديدة وقصف سعودي على صعدة
[24/يوليو/2019]
قوى العدوان مستمرة في خرق اتفاق الحديدة وقصف المديريات الحدودية في صعدة
[23/يوليو/2019]
طيران العدوان السعودي يشن 18 غارة على محافظة صعدة
[22/يوليو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by