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مناقشة آليات إنتاج وتسويق الدواجن وضبط المتلاعبين بالأسعار
[25/يوليو/2019]
صنعاء - سبا :



ناقش اجتماع عقد اليوم بصنعاء برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة محمد احمد الهاشمي آلية إنتاج وتسويق الدواجن وضبط المتلاعبين بالأسعار   .
واستعرض الاجتماع الذي ضم وكلاء وزارة الصناعة وعدد من منتجي الدواجن الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخراً بين وزارتي الصناعة والتجارة والزراعة والري والذي يتضمن فتح باب الاستيراد لأمهات الدواجن للجميع دون أي احتكار .



وفي الاجتماع أكد نائب وزير الصناعة والتجارة أهمية تعزيز التنسيق والتعاون والشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن العدوان والحصار ورفع الاعباء عن كاهل المواطنين .



 واشار إلى أن الاتفاق الذي تم توقيعه مع وزارة الزراعة يساهم في منع الاحتكار لاستيراد أمهات الدواجن وفتح الباب امام الجميع وبما يحقق مصالح الجميع ويصب في خدمة المواطن والمنتجين .



ودعا نائب وزير الصناعة والتجارة إلى تعزيز ونشر الوعي في أوساط المستهلكين للبيع والشراء للدواجن بالوزن ..  مبدياً استعداد الوزارة للتعاون مع مستوردي الدواجن وتذليل كافة الصعوبات أمامهم وتحقيق التوازن بين مصالح المستهلك والمنتج  .



ولفت إلى أن الوزارة ستنفذ بالتعاون والتنسيق مع المجالس المحلية بالامانة والمحافظات ومكاتب الصناعة والتجارة والجهات المعنية نزولات ميدانية وحملات رقابة لضبط المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة في حقهم .



فيما ثمن منتجو الدواجن الاتفاق بين وزارتي الصناعة والزراعة بفتح باب الاستيراد لأمهات الدواجن وتشجيع التنافس بين المنتجين بما من شأنه تلبية احتياجات السوق المحلية وبالأسعار المناسبة .



وأكدوا استعدادهم لزيادة الانتاج وتكثيف مراكز البيع للدجاج الحي وتشكيل لجنة من المنتجين للبيع بالوزن .



وتم التأكيد خلال الاجتماع على سرعة تحديد الأسعار للبيع بالوزن من قبل اللجنة المشكلة من وزارة الصناعة والتجارة وممثلي منتجي الدواجن وتقديم التصورات النهائية إلى الوزارة لاعتمادها والالتزام بها من قبل الجميع وبما يصب في خدمة المواطن وحماية المستهلك .

المصدر: سبأ
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت
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