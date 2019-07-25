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مدير تربية الحديدة يتفقد المركز الصيفي بمديرية الحوك
[25/يوليو/2019] الحديدة - سبأ:

تفقد مدير عام مكتب التربية و التعليم بمحافظة الحديدة عمر محمد بحر نشاط المركز الصيفي بمدرسة خولة بنت الازور بمديرية الحوك.
و اطلع مدير التربية على جوانب من إبداعات طلاب المركز ، كما حضر دورة الإسعافات الأولية التي ينفذها المركز بالتعاون مع كلية المجتمع للعلوم الطبية و التكنولوجيا.

و حث مدير تربية الحديدة طلاب المركز على الإهتمام و الإستفادة القصوى مما يتلقونه بالمركز .

وأشاد بحر بجهود مدير المركز زين عزي وكافة العاملين وما يقدمونه لطلاب المركز من الرعاية و الإهتمام في مختلف المجالات التي يشملها برنامج المراكز الصيفية .

المصدر: سبأ
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت
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