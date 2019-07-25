[25/يوليو/2019] الحديدة - سبأ:
تفقد مدير عام مكتب التربية و التعليم بمحافظة الحديدة عمر محمد بحر نشاط المركز الصيفي بمدرسة خولة بنت الازور بمديرية الحوك.
و اطلع مدير التربية على جوانب من إبداعات طلاب المركز ، كما حضر دورة الإسعافات الأولية التي ينفذها المركز بالتعاون مع كلية المجتمع للعلوم الطبية و التكنولوجيا.
و حث مدير تربية الحديدة طلاب المركز على الإهتمام و الإستفادة القصوى مما يتلقونه بالمركز .
وأشاد بحر بجهود مدير المركز زين عزي وكافة العاملين وما يقدمونه لطلاب المركز من الرعاية و الإهتمام في مختلف المجالات التي يشملها برنامج المراكز الصيفية .
المصدر: سبأ
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت