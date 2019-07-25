مركز الكلى بالمحويت نفذ أكثر من ثلاثة آلاف جلسة غسيل في ستة أشهر

المحويت- سبأ:

نفذ مركز الكلى الصناعية بالمستشفى الجمهوري في محافظة المحويت ثلاثة آلاف و476 جلسة غسيل كلوي خلال النصف الأول من العام الجاري استفاد منها أكثر من 71 مريضاً.



وأوضح مدير المستشفی الجمهوري بالمحافظة الدكتور عبد الناصر الذاري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المركز ينفذ 23 جلسة غسيل يومياً وفق جدول يستهدف تغطية 600 جلسة شهرياً خلال الفترة الراهنة.



وأشار إلی أن المركز يقدم حالياً وبشكل منتظم خدمات جلسات الغسيل لـ 61 مريضاً من مختلف مديريات المحافظة وعشرة مرضی من محافظات أخری أغلبهم من محافظة حجة.



فيما تحدث مدير مركز الكلی الدكتور عبده مزارق عن المعالجات والتحديثات التي تم إدخالها للمركز من خلال الترميم والتوسعة واستحداث صالة جديدة بسعة ثمانية أًسرّة وترميم الصالة القديمة بعدد تسعة أسرة وكذلك توفير محطة غسيل و17 جهاز غسيل كلوي.



وثمن دعم اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمركز بجلسات الغسيل والمستلزمات والمحاليل العلاجية شهرياً، بما ساهم في تخفيف الأعباء واحتياجات المركز في ظل تداعيات الظروف الراهنة.

[25/يوليو/2019]المصدر: سبأوكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت