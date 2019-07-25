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إيران توضح برسالة لمجلس الأمن حيثيات توقيف ناقلة النفط البريطانية
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إيران توضح برسالة لمجلس الأمن حيثيات توقيف ناقلة النفط البريطانية
[25/يوليو/2019]
نيويورك- سبأ:

بعثت ممثلية إيران الدائمة في منظمة الأمم المتحدة برسالة إلى مجلس الأمن الدولي تتضمن معلومات متعلقة بحيثيات توقيف ناقلة النفط البريطانية مؤكدة أن الخطوة التي اتخذتها إيران كانت ضرورية لإرساء النظام والقانون وحفظ أمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز وجاءت طبقا للقوانين الدولية.


ونقلت وكالة "ارنا" الايرانية عن الممثلية قولها في الرسالة التي قدمتها في الأمم المتحدة إن ناقلة النفط المذكورة اصطدمت يوم الجمعة الماضي بسفينة صيد إيرانية مما ألحقت بها أضرارا كما أدت إلى إصابات بعدد من أفراد الطاقم والصيادين الذين يعانون من حالة صحية متدهورة في الوقت الحاضر.

وأضافت الممثلية في رسالتها أن ناقلة النفط البريطانية تجاهلت بعد هذه الحادثة التحذيرات الموجهة لها من قبل المسؤولين الإيرانيين وبادرت عبر إطفاء منظوماتها الملاحية في إجراء خطير إلى تغيير مسارها وحاولت الهرب عبر التحرك في الجهة المعاكسة حيث جرى توقيفها من قبل القوات الإيرانية.

وتابعت الرسالة إن الخطوة التي اتخذتها إيران كانت ضرورية لإرساء النظام والقانون وحفظ أمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز وجاءت طبقا للقوانين الدولية تماما مشيرة إلى أن ناقلة النقط المذكورة التي تم توقيفها بقرار صادر من مسؤولي القضاء المحليين قد تم توجيهها إثر ذلك إلى بندرعباس جنوب إيران.

وأعلنت الممثلية الإيرانية في رسالتها أنه وفقا للقرار الصادر من مسؤولي القضاء فإن التحقيقات جارية حول المخالفات التي ارتكبتها ناقلة النفط المذكورة ومنها الأضرار التي ألحقتها بالبيئة البحرية وسفينة الصيد الإيرانية وطاقمها وصياديها.

وبناء على المعلومات المذكورة فقد رفضت إيران المزاعم المطروحة في الرسالة الأخيرة التي رفعتها بريطانيا إلى مجلس الأمن الدولي حول ناقلة النفط ستينا ايمبرو.

وأعلنت الممثلية كذلك بأن الهدف من جميع إجراءات إيران هو تنفيذ القوانين وإرساء النظام وحفظ أمن وسلامة الملاحة البحرية في منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز الحساسة لافتة إلى توقيف سفينة رياح قبل فترة عندما كانت تقوم بتهريب الوقود أثناء توقيفها.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن مؤخرا في بيان توقيف ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز ونقلها إلى السواحل الإيرانية لعدم مراعاتها القوانين الدولية البحرية.

المصدر: سبأ
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت
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