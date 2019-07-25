آلاف البريطانيين يتظاهرون وسط لندن ضد بوريس جونسون

لندن- سبأ:

تظاهر نحو عشرة آلاف شخص ضد رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون وسط العاصمة لندن بعد ساعات على تأكيد تعيينه كزعيم جديد للبلاد.



وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن المتظاهرين استخدموا حافلة تقليدية حمراء قديمة مفتوحة السطح من أجل التظاهرة التي حملت اسم (اللعنة على بوريس) حيث وضعوا على طابقها العلوي أجهزة صوت لتبث الموسيقى وخطابات انتقادية لجونسون.



وتوجه المتظاهرون الذين كانوا يطلقون هتافات مليئة بالشتائم إلى (داوننغ ستريت) مقر مجلس الوزراء الذي تم ضرب طوق أمني حوله وأغلق بوجههم ما أعاق حركة دخول الوزراء الجدد للاستعلام عن أدوارهم الجديدة في الحكومة.



وقال آندي أونغر وهو أستاذ جامعي في لندن “أنا هنا للتظاهر ضد سياسات بوريس جونسون” بينما كان شبان يتفاعلون بالتصفيق والهتاف مع خطابات لناشطين.



وأضاف أونغر “لقد ولجنا عصرا في السياسة لم تعد الحقائق فيه ذات أهمية وجونسون كان بارعا للغاية في استغلال هذا .. لا أظن انه الشخص المناسب ليكون رئيسا للوزراء انه ليس رئيس وزرائي”.



وسار المتظاهرون الذين حملوا لافتات تحمل شعارات مثل (أطردوا جونسون) و(أيقظوني من هذا الكابوس) إلى وستمنستر بعد مرورهم في ميدان راسل قرب حرم جامعة لندن.



وحظيت تظاهرة مهرجان الشارع بدعم مختلف المجموعات التقدمية بما في ذلك حركة (مومنتوم) اليسارية المتحالفة بشكل وثيق مع حزب العمال المعارض.



وقال وزير مال حكومة الظل جون ماكدونيل الذي كان من بين المشاركين “لا تقعوا ضحية هذا التهريج بوريس جونسون شخص خطير” في اشارة إلى اسلوب رئيس الوزراء الجديد مضيفا “إنه خطير على مجتمعنا وعلى أوروبا وعلى العالم أيضا”.



من جهتها قالت المدرسة فالنتينا فراسكا البالغة من العمر 73 عاما والتي حضرت مع عائلتها للمشاركة في التظاهرة: “أكره بوريس كثيرا .. إنه عنصري وكاره للأجانب وكاذب وهو ليس بقائد”.



وكشفت فراسكا انها “تعرف الآن كيف يشعر الأميركيون .. أنا أشعر بالحرج الشديد” في إشارة إلى معارضي الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وتولى جونسون رسميا أمس منصب رئيس وزراء بريطانيا بعد اجتماع مع الملكة اليزابيث الثانية.



وكان جونسون فاز أول أمس برئاسة حزب المحافظين البريطاني ليخلف بذلك ماي في منصب رئاسة الحكومة وتعهد في أول تصريح له بعد انتخابه بإتمام عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في الـ 31 من تشرين الأول المقبل.

[25/يوليو/2019]المصدر: سبأوكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت