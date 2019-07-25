الأهلي يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 41

القاهرة- سبأ:

حصد فريق الأهلي لقب الدوري المصري لكرة القدم للمرة 41 في تاريخه، بعد أن حقق فوزاً عريضاً على حساب مضيفه المقاولون العرب بثلاثية لهدف مساء امس، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة 33، وقبل الأخيرة من عمر الدوري.



وتقدم الأهلي بهدف التونسي علي معلول في الدقيقة 26، وأحرز حسين الشحات ثنائية بالدقيقتين 63، و71 على التوالي، وأحرز التونسي سيف الجزيري هدفاً للمقاولون في الدقيقة 91، ليرفع الفريق الأحمر بقيادة مديره الفني الأوروجوياني مارتن لاسارتي رصيده إلى 77 نقطة، ويحصد لقب الدوري للموسم الرابع على التوالي، وتجمد رصيد المقاولون بقيادة مدربه عماد النحاس عند 48 نقطة بالمركز الخامس.



وقدم الأهلي عرضاً قوياً حسم خلاله الفوز ببراعة وخاصة مع تألق الشحات، وعمرو السولية، وفي ظل أداء باهت للمقاولون الذي افتقد الخطورة الهجومية أمام المرمى الأحمر.



بدوره، حقق الزمالك الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ليضمن مكانًا في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.



فوز الزمالك لم يحافظ على حظوظه في المنافسة على الدوري، بعدما فاز الأهلي على المقاولون ليحسم لقب المسابقة بعدما رفع رصيده إلى 77 نقطة، فيما إرتفع رصيد الزمالك إلى 72 نقطة ليضمن المركز الثاني، وتصبح مباراة الفريقين الأحد المقبل مجرد تحصيل حاصل.

[25/يوليو/2019]المصدر: سبأوكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت