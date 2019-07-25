هبوط أسعار الذهب بفعل ارتفاع الدولار وجني الأرباح

لندن- سبأ:

هبطت أسعار الذهب اليوم في الوقت الذي يحوم فيه الدولار قرب أعلى مستوى في عدة أسابيع بينما باع بعض المستثمرين المعدن الأصفر لجني الأرباح قبيل اجتماعات لبنوك مركزية كبرى هذا الشهر.





ووفقا لرويترز هبط الذهب في المعاملات الفورية 3ر0 بالمئة إلى 03ر1422 دولارا للأوقية كما تراجع في العقود الأمريكية الآجلة 1ر0 بالمئة إلى60ر1422 دولارا.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة6ر0 بالمئة إلى 48ر16 دولارا للأوقية بينما ارتفع البلاتين 3ر0 بالمئة إلى 04ر878 دولارا والبلاديوم 2ر0 بالمئة إلى 50ر1543 دولارا.

[25/يوليو/2019]المصدر: سبأوكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت