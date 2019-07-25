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خمسة قتلى على الأقل بعد ثلاثة تفجيرات إرهابية في كابول
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خمسة قتلى على الأقل بعد ثلاثة تفجيرات إرهابية في كابول
[25/يوليو/2019]
كابول- سبأ:

قتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب آخرون جراء تفجير إرهابي انتحاري استهدف حافلة في العاصمة كابول كما وقع تفجيران آخران فيها اليوم وفقا لوزارة الداخلية الأفغانية.


ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم الوزارة نصرت رحيمي قوله إن التفجير الأول وقع عندما صدم انتحاري بدراجته النارية حافلة تابعة لوزارة المناجم والنفط متوقعا ارتفاع عدد القتلى لوجود حالات حرجة بين المصابين.

وأشار رحيمي إلى وقوع تفجيرين آخرين أحدهما بسيارة مفخخة شرق كابول دون أن يتمكن من إعطاء تفاصيل أخرى حول التفجيرين فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات .

المصدر: سبأ
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت
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