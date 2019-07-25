أمريكا تمنع إدانة عمليات الهدم الإسرائيلية في القدس بمجلس الأمن

نيويورك – سبأ:

ونقلت "رويترز" عن دبلوماسيين قولهم، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة أبلغت شركاءها في المجلس بأنها لا يمكنها تأييد نص البيان، وأنه تم طرح مسودة بيان معدل من ثلاث فقرات لكن الولايات المتحدة قالت مجددا إنها لا توافق على النص.



وتعبر مسودة البيان التي طرحت على الدول الأعضاء في مجلس الأمن عن قلق البالغ من عمليات الهدم التي تقوم بها قوات الصهاينة للمنازل السكنية للفلسطييين بواد حمص.

[25/يوليو/2019]منعت أمريكا محاولة من الكويت وإندونيسيا وجنوب أفريقيا لاستصدار بيان من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يندد بهدم قوات الصهانية لمنازل الفلسطينيين في "واد الحمص" ببلدة صور باهر بالقدس المحتلة.المصدر: سبأوكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت