محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المراكز الصيفية للفتيات .. محاضن تربوية آمنة زاخرة بالأنشطة صنعاء- سبأ:

تشًكل المراكز الصيفية للفتيات محاضن تربوية آمنة، ومراكب زاخرة بالبرامج والفعاليات والأنشطة المتنوعة، لاستثمار أوقات فراغ الطالبات خلال العطلة الصيفية بما يعود عليهن بالنفع والفائدة.



وتقدم مراكز النشاط الصيفي للفتيات بأمانة العاصمة والمحافظات، برامج هادفة في عدة مجالات ثقافية واجتماعية وعلمية وفنية ومهنية، تكتسب الملتحقات فيها مهارات تتفق مع رغباتهن وميولهن وقدراتهن.



وتعد المراكز الصيفية بصورة عامة من المؤسسات التربوية المعنية بتزويد الطلاب والطالبات، معارف في الواجبات الدينية وإبراز المواهب وتنمية المهارات من خلال المسابقات الثقافية والمحاضرات التوعوية .



وفي هذا الصدد أكد وزير الشباب والرياضة حسن زيد اهتمام الوزارة بالمراكز الصيفية بما يحقق الفائدة للملتحقين بها وتزويدهم بالمعارف والمهارات فضلا عن تعزيز ثقافة الانتماء الوطني في أوساط الطلاب والطالبات.



وأشار إلى أهمية المراكز الصيفية للفتيات لاستغلال أوقات فراغهن وتطوير قدراتهن الذهنية والبدنية والإبداعية من خلال الأنشطة الرياضية والثقافية والعلمية.



من جانبها أشارت وكيلة وزارة الشباب والرياضة لقطاع المرأة هناء العلوي إلى أهمية المراكز الصيفية بصورة عامة وللفتيات بشكل خاص في صقل مهاراتهن واستغلال العطلة الصيفية في تنمية مواهبهن وإبداعاتهن.



ونوهت بمستوى الإقبال على المركز الصيفي بنادي بلقيس لتوسطه العاصمة صنعاء، إلى جانب توفر البنية التحتية الملائمة لاستقبال الأطفال والفتيات واستيعابهم لتعلم الحاسوب والخياطة والتطريز وأيضاً وجود مكتبة مهيأة للأطفال لتعليمهم الرسم والخط إضافة إلى قاعة ممارسة الأنشطة الرياضية.



وأكدت الوكيلة العلوي دعم وزارة الشباب والرياضة واهتمامها بالمراكز الصيفية وإنجاح أنشطتها بما في ذلك المراكز الصيفية الخاصة بالفتيات في أمانة العاصمة والمحافظات .. لافتة إلى حرص الوزارة على إقامة مراكز للفتيات وتنوع أنشطتها العلمية والثقافية والتوعوية والإرشادية والترفيهية.



فيما أوضحت المفوضة العامة للمرشدات فاتن حمود عيسى أن أنشطة المراكز الصيفية للفتيات، تتضمن حفظ القرآن الكريم وعلومه والخط والرسم والإملاء وأساسيات استخدام الحاسوب.



وذكرت أن أثمن ثروة في الوطن هم أبناؤه وبناته، ما يتطلب من الجميع استشعار الأمانة في صناعة جيل واع يعتز بهويته الإسلامية ويجيد إدارة وقته ويقدم خدمات لوطنه ومجتمعه.



وأشارت إلى أن المركز الصيفي للفتيات المقام بنادي بلقيس، يتضمن تعليم الفتيات والمرأة التفصيل والخياطة والتطريز ويقدم ما هو مفيد ونافع من أنشطة تسهم في إبعاد شبح الفراغ وضجره وسلبياته عن الفتيات والنساء بصورة عامة.



ولفتت مفوضة المرشدات إلى الأهداف الرئيسة من المركز الصيفي للفتيات، في تعزيز العمل الطوعي والمبادرات الذاتية في أوساطهن بما يخدم المجتمع.



بدورها أوضحت المديرة التنفيذية لنادي بلقيس هدى الحيدري أن المركز الصيفي الذي بدأ مطلع يوليو الجاري ويستمر شهراً، يهدف لاستغلال أوقات فراغ الفتيات وغرس روح العمل الجماعي في أوساطهن، بما يعود بالنفع لهن وأسرهن ومجتمعهن.



وأفادت أن المركز يتميز بتنوع الأنشطة في تعليم القرآن الكريم وعلومه والخط والإملاء والرسم واللغة العربية وأساسيات الحاسوب والخياطة .



وذكرت الحيدري أن المركز الصيفي يتضمن كذلك أنشطة رياضية في ألعاب الكرة الطائرة والسلة وتنس الطاولة والشطرنج وكرة القدم بالإضافة إلى برنامج ترفيهي ومسابقات ثقافية ومحاضرات في الجوانب الصحية والعلمية.



من جهتها أشارت مشرفة المركز الصيفي بالظرافي خديجة شرف الدين إلى أن المركز يستوعب حاليا أكثر من 70 طالباً وطالبة يتلقون أنشطة في القرآن الكريم وعلومه ودروس تقوية في الخط والإملاء وقواعد اللغة العربية والنحوية وأساسيات الحاسوب.



وتطرقت إلى الأنشطة الرياضية بالمركز في ألعاب الجمباز والكرة الطائرة والتايكواندو والشطرنج وكرة القدم إلى جانب برنامج مسرح الدمى التوعوي للأطفال في الجوانب الصحية والتربوية والتعليمية والنفسية وتعليم الأخلاق والسلوك .



ولفتت شرف الدين إلى أن المركز وضمن أنشطته الصيفية، ينظم رحلات ترفيهية للطلاب والطالبات إلى الحدائق والمتنزهات .. مبينة أن هناك تفاعلاً كبيراً من قبل الملتحقين بالمركز لممارسة هوياتهم وتنمية قدراتهم في مختلف الجوانب.



صفاء مجعار أشارت إلى أهمية المركز الصيفي الذي تنظمه مكتبة بلقيس التنموية للمرأة والطفل بالتعاون مع جمعية المرشدات ويستوعب أكثر من 500 طالب وطالبة.



وعدّدت الأنشطة التي تمارس في المركز من تعليم الواجبات الدينية والخط والإملاء والقواعد النحوية ومحاضرات توعوية في حب الوطن والسلوك والأخلاق إلى جانب أعمال الخياطة والحاسوب ومسرح الدمى والعرائس التوعوي.



في حين أوضحت المدير التنفيذي لمكتبة بلقيس التنموية فوزية مجعار أنه يتم تنظيم مركز صيفي سنويا، يستوعب الطلاب والطالبات للاستفادة من أوقات العطلة الصيفية.



وقالت " نحن في الأسبوع الثالث من المركز الصيفي لهذا العام الذي يستوعب 510 طلاب وطالبات، الأطفال من ست سنوات إلى 12 عاماً والفتيات من ست سنوات حتى 45 عاماً ".



وسردت مجعار أنشطة المركز الصيفي للأطفال في تعليم القرآن الكريم والخط والإملاء والرسم وقواعد اللغة العربية إلى جانب محاضرات توعوية عبر برنامج مسرح الدمى والذي يتصل بالأخلاق الحميدة وطاعة الوالدين واحترام الجيران وكيفية الاستفادة من الوقت.



وعرجت على النشاط العلمي والمهني للفتيات في تعليم أساسيات الحاسوب لثلاث مجموعات صباحية ومسائية كل مجموعة تستوعب 25 طالبة، في حين يتم تعليم النساء أعمال الخياطة وأسس التفصيل موضحة أن هذا البرنامج مستمر على مدار العام.



وأكدت أن نشاط مكتبة بلقيس مفتوح على مدار العام في البرامج التنموية "الخياطة والتجميل وتعليم صناعة الإكسسوارات والحاسوب والدبلوم" وكذا استقبال طلاب وطالبات المدارس وتزويدهم ببرامج تعليمية وثقافية وترفيهية ضمن أنشطة المكتبة.

المصدر:

وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت [25/يوليو/2019]المصدر:وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت