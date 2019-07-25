سلاح الجو المسير يستهدف مجدداً قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط نفذ سلاح الجو المسير اليوم عملية واسعة على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بمنطقة عسير.وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ).. قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل 16 فلسطينيا بالضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 16 فلسطينيا بمناطق مختلفة في الضفة الغربية.وذكرت وكالة أنباء /معا/ الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات في الخليل وجنين ونابلس وقلقيلية.. هبوط أسعار الذهب بفعل ارتفاع الدولار وجني الأرباح هبطت أسعار الذهب اليوم في الوقت الذي يحوم فيه الدولار قرب أعلى مستوى في عدة أسابيع بينما باع بعض المستثمرين المعدن الأصفر لجني الأرباح قبيل اجتماعات لبنوك مركزية كبرى هذا الشهر. الأهلي يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 41 حصد فريق الأهلي لقب الدوري المصري لكرة القدم للمرة 41 في تاريخه، بعد أن حقق فوزاً عريضاً على حساب مضيفه المقاولون العرب بثلاثية لهدف مساء امس، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة 33، وقبل الأخيرة من عمر الدوري.