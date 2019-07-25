[25/يوليو/2019]
المحويت- سبأ:
استفاد تسعة آلاف و474 شخصاً من خدمات مركز العرقوب الصحي بمحافظة المحويت خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأوضح تقرير صادر عن المركز تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن العيادات الخارجية استقبلت ثلاثة آلاف و607 حالات وعيادة النساء 181 حالة ومعالجة الاسهالات والكوليرا ألف و58 حالة والتطعيم ألف و242 حالة.
وأشار التقرير إلی استفادة ألف و280 حالة من خدمات الطوارئ و909 حالات من خدمات التغذية و200 حالة من خدمات تنظيم الأسرة و81 امرأة من خدمات الولادة و131 من رعاية الحوامل و785 حالة من الخدمات المخبرية.
وتطرق مدير المركز فوزي النشري إلى الصعوبات التي تواجه المركز جراء عدم توفر الامكانات ونقص المعدات والأجهزة ومستلزمات التشخيص والفحوصات الزراعية.
ودعا إلی اعتماد المركز، مستشفی ريفي نظراً للإقبال الكثيف من مختلف القرى والعزل كونه المركز العلاجي الوحيد في مديرية جبل المحويت التي تشهد تفشي وباء الكوليرا وتستدعي الحاجة تلبية الاحتياجات الصحية وتوسعة الخدمات .
المصدر:
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت