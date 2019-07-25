محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل عمليات هجومية على مواقع المرتزقة وقصف تجمعاتهم بالصواريخ والمدفعية محافظات- سبأ:

نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات هجومية على مواقع مرتزقة الجيش السعودي وكسروا زحوفاتهم كما دكت الصواريخ وقذائف المدفعية تجمعاتهم خلال الـ24 ساعة الماضية .



وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن الجيش واللجان نفذوا عملية هجومية على مواقع للمرتزقة في العطفين بالأجاشر في ما أدى إلى مصرع وجرح عدد منهم .



كما نفذ الجيش واللجان عملية هجومية على مواقع مستحدثة للمرتزقة في صحراء الأجاشر سبقها تمشيط مدفعي مكثف وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .



وأشار المصدر إلى كسر زحف واسع للمرتزقة شرق جبل الدود في جيزان ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وفرار من تبقى تاركين جثث قتلاهم في الوديان .



وأكد المصدر مصرع وجرح عدد من المرتزقة إثر استهدافهم بصاروخ موجه في أحد المواقع شرق جحفان في جيزان، وتم قنص اثنين من المرتزقة شرق جحفان.



وأفاد المصدر أن الجيش واللجان نفذوا عملية هجومية على ثلاثة مواقع للمرتزقة غربي مجازة في عسير وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، مبيناً أنه تم قنص اثنين من المرتزقة في مجازة.



وفي عسير أيضاً تم كسر زحف للمرتزقة في أبواب الحديد مسنوداً بمروحيات الأباتشي وأسفر عن مصرع وجرح أعداد منهم بينهم قيادات، وتم استهداف مجموعة من المرتزقة بكمين قبالة منفذ علب ومصرع وجرح عدد منهم، وتدمير مدرعة وإعطاب أخرى للجيش السعودي قبالة المنفذ .



وأضاف المصدر أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخ زلزال1 على تجمعات للمرتزقة في مفرق الوازعية بمحافظة تعز ودكت المدفعية تجمعات لهم في تبة العلم بجبهة الضباب وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .



وفي محافظة الضالع تم كسر زحف للمرتزقة على مواقع الجيش واللجان في قعطبة سبقه تمشيط وقصف مكثف وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.



وبيّن المصدر أن عملية إغارة على مواقع للمرتزقة في جبهة قانية بمحافظة البيضاء أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوفهم و إعطاب رشاش عيار23.

المصدر: سبأ

وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت [25/يوليو/2019]المصدر: سبأوكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت