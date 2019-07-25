ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 25 - يوليو - 2019 الساعة 10:47:01ص
سلاح الجو المسير يستهدف مجدداً قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط
نفذ سلاح الجو المسير اليوم عملية واسعة على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بمنطقة عسير.وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)..
قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل 16 فلسطينيا بالضفة الغربية
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 16 فلسطينيا بمناطق مختلفة في الضفة الغربية.وذكرت وكالة أنباء /معا/ الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات في الخليل وجنين ونابلس وقلقيلية..
هبوط أسعار الذهب بفعل ارتفاع الدولار وجني الأرباح
هبطت أسعار الذهب اليوم في الوقت الذي يحوم فيه الدولار قرب أعلى مستوى في عدة أسابيع بينما باع بعض المستثمرين المعدن الأصفر لجني الأرباح قبيل اجتماعات لبنوك مركزية كبرى هذا الشهر.
الأهلي يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 41
حصد فريق الأهلي لقب الدوري المصري لكرة القدم للمرة 41 في تاريخه، بعد أن حقق فوزاً عريضاً على حساب مضيفه المقاولون العرب بثلاثية لهدف مساء امس، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة 33، وقبل الأخيرة من عمر الدوري.
آخر الأخبار:
آلاف البريطانيين يتظاهرون وسط لندن ضد بوريس جونسون
كوريا الشمالية تطلق صاروخين قصيري المدى
ترامب ينقض قرارات للكونغرس بوقف صفقات أسلحة للنظام السعودي
خمسة قتلى على الأقل بعد ثلاثة تفجيرات إرهابية في كابول
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
قوى العدوان تصيب طفلة وشاب في الحديدة وتقصف المناطق الحدودية بصعدة
[25/يوليو/2019]
محافظات- سبأ:

واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة ما أدى إلى إصابة طفلة وشاب، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي المديريات الحدودية بمحافظة صعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طفلة وشاب أصيبا بنيران قوى العدوان في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، وتم استهداف مناطق متفرقة شمال المنطقة بـ 20 قذيفة مدفعية.

وذكر المصدر أن قوى العدوان استهدفت منازل وقرى المواطنين في منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي بالرشاشات المختلفة، كما استهدف قصف مدفعي وتمشيط بالعيارات الرشاشة للغزاة والمرتزقة مدينة الدريهمي .

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان قصفت بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة باتجاه فندقي القمة والاتحاد بمنطقة 7 يوليو وحديقة الشباب في شارع الـ 90 بمدينة الحديدة.

وأفاد المصدر أن العدو السعودي استهدف بالأسلحة الرشاشة والقصف الصاروخي والمدفعي قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه، واستهدف بعدد من الصواريخ مناطق آهلة بالسكان في الأطراف الغربية لمديرية حيدان بمحافظة صعدة.

ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان شن خمس غارات على مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

المصدر: سبأ
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت
  المزيد من (محلي)
سلاح الجو المسير يستهدف مجدداً قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط
مؤسسة الشعب تنظم رحلة ترفيهية لطلاب عدد من المراكز الصيفية بالأمانة
تفقد أنشطة المراكز الصيفية بمديرية حفاش بالمحويت
قبائل الزرانيق تعلن النفير في مواجهة العدوان
شركة الغاز توزع 186 دينا غاز وتمون 44 طرمبة بأمانة العاصمة
مؤسسة الشعب تختتم أنشطتها الثقافية والرياضية الصيفية بسنحان
الجنرال مايكل لوليسغارد يغادر مطار صنعاء الدولي
مناقشة أداء قطاع النقل خلال الفترة الماضية
فرع هيئة الزكاة بذمار يستكمل صرف المساعدات النقدية
إغلاق 6 منشآت تجارية مخالفة للتسعيرة منها ثلاث لإنتاج وتسويق البيض بالأمانة
العدوان السعودي على اليمن
قوى العدوان تصيب طفلة وشاب في الحديدة وتقصف المناطق الحدودية بصعدة
[25/يوليو/2019]
طيران العدوان يشن خمس غارات على مديرية نهم
[24/يوليو/2019]
إصابة امرأتين بقذائف الغزاة والمرتزقة في الحديدة وقصف سعودي على صعدة
[24/يوليو/2019]
قوى العدوان مستمرة في خرق اتفاق الحديدة وقصف المديريات الحدودية في صعدة
[23/يوليو/2019]
طيران العدوان السعودي يشن 18 غارة على محافظة صعدة
[22/يوليو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by