[25/يوليو/2019]
محافظات- سبأ:
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة ما أدى إلى إصابة طفلة وشاب، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي المديريات الحدودية بمحافظة صعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طفلة وشاب أصيبا بنيران قوى العدوان في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، وتم استهداف مناطق متفرقة شمال المنطقة بـ 20 قذيفة مدفعية.
وذكر المصدر أن قوى العدوان استهدفت منازل وقرى المواطنين في منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي بالرشاشات المختلفة، كما استهدف قصف مدفعي وتمشيط بالعيارات الرشاشة للغزاة والمرتزقة مدينة الدريهمي .
وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان قصفت بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة باتجاه فندقي القمة والاتحاد بمنطقة 7 يوليو وحديقة الشباب في شارع الـ 90 بمدينة الحديدة.
وأفاد المصدر أن العدو السعودي استهدف بالأسلحة الرشاشة والقصف الصاروخي والمدفعي قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه، واستهدف بعدد من الصواريخ مناطق آهلة بالسكان في الأطراف الغربية لمديرية حيدان بمحافظة صعدة.
ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان شن خمس غارات على مديرية نهم بمحافظة صنعاء.
المصدر: سبأ
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت