[25/يوليو/2019]
صنعاء- سبأ:
نفذ سلاح الجو المسير اليوم عملية واسعة على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بمنطقة عسير.
وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن عدداً من طائرات قاصف k2 استهدفت مرابض الطائرات الحربية وأماكن التذخير والتجهيز ومواقع حساسة أخرى، وأصابت أهدافها بدقة عالية.
وأوضح العميد سريع أن هذه العملية تأتي رداً على جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة والتي بلغت خلال الـ 12 ساعة الماضية 21 غارة جوية.
المصدر: سبأ
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت