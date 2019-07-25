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آخر تحديث: الخميس، 25 - يوليو - 2019 الساعة 10:47:01ص
سلاح الجو المسير يستهدف مجدداً قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط
نفذ سلاح الجو المسير اليوم عملية واسعة على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بمنطقة عسير.وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)..
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سلاح الجو المسير يستهدف مجدداً قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط
[25/يوليو/2019]
صنعاء- سبأ:

نفذ سلاح الجو المسير اليوم عملية واسعة على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بمنطقة عسير.


وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن عدداً من طائرات قاصف k2 استهدفت مرابض الطائرات الحربية وأماكن التذخير والتجهيز ومواقع حساسة أخرى، وأصابت أهدافها بدقة عالية.

وأوضح العميد سريع أن هذه العملية تأتي رداً على جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة والتي بلغت خلال الـ  12 ساعة الماضية 21 غارة جوية.

المصدر: سبأ
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت
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