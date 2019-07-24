محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مؤسسة الشعب تنظم رحلة ترفيهية لطلاب عدد من المراكز الصيفية بالأمانة صنعاء - سبأ :

نظمت مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية، اليوم رحلة للملتحقين بالمراكز الصيفية بمديريتي التحرير وصنعاء القديمة ودار الأيتام ومركز الطفولة الآمنة إلى المتحف الجيولوجي بالعاصمة صنعاء.



واستمع 170 طالبا خلال الزيارة التي تأتي ضمن أنشطة المراكز الصيفية إلى إيضاح عن أقسام وأجنحة المتحف ومحتوياتها.



وأوضحت مدير إدارة التعليم في مؤسسة الشعب نور المهدي إن هذه الزيارة تأتي ضمن الأنشطة والفعاليات الترفيهية للطلاب .



وأشارت إلى أن المؤسسة نفذت رحلات لما يقارب 170 طالبا من المركز الصيفية والأيتام بهدف تعريفهم على المعالم الأثرية والتاريخية التي يزخر بها اليمن .

المصدر: سبـأ

وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت [24/يوليو/2019]المصدر: سبـأوكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت