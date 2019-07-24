محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تفقد أنشطة المراكز الصيفية بمديرية حفاش بالمحويت المحويت - سبأ :

تفقد وكيل محافظة المحويت زيد الشامي اليوم سير أداء وأنشطة المراكز الصيفية بمديرية حفاش.



واستمع الوكيل الشامي خلال زيارته عدد من المراكز ومعه عدد من المختصين من القائمين إلى إيضاح عن آلية استقبال الملتحقين بالمراكز وما تتضمنه من أنشطة وبرامج هادفة تسهم في تنمية قدرات الطلاب والطالبات واستثمار أوقات فراغهم.



وأكد ضرورة تضافر الجهود لتعزيز قدرات الطلاب والطالبات وتحصينهم من الأفكار الهدامة وتنشئتهم على حفظ كتاب الله وتزويدهم بالعلوم الدينية والثقافية النافعة.



وحث الوكيل الشامي على مضاعفة الجهود لتفعيل الأنشطة الصيفية والاهتمام بالطلاب والطالبات وتنويرهم في المجالات الثقافية والعلمية.

المصدر: سبـأ

وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت [24/يوليو/2019]المصدر: سبـأوكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت