رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إرشيفيه إعلان قائمة المنتخب الوطني الأول في بطولة غرب آسيا صنعاء - سبأ :

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم اليوم عن القائمة النهائية للمنتخب والمكونة من 23 لاعبا استعدادا لبطولة غرب آسيا التاسعة للرجال والتي ستنطلق يوم 30 يوليو الجاري في العراق.



ويخوض المنتخب الوطني الأول المنافسات ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات " فلسطين والعراق وسوريا ولبنان".





وضمت قائمة المنتخب الوطني بقيادة المدرب الوطني سامي نعاش كل من سالم عوض، سالم الهارش، محمد إبراهيم عياش، أحمد الصادق، حمد فؤاد، مدير عبدربه، عبدالعزيز الجماعي، محمد مهيوب، علاء نعمان ومحمد بارويس.



وشملت القائمة " ناصر محمدوه، مفيد جمال، محمد بقشان، أحمد سعيد، عماد منصور، محمد المداري، مناف سعيد، علي حفيظ، أحمد السروي، عبدالواسع المطري، عمر الداحي، محسن قراوي، وأحمد ماهر.



ووفقا للجهاز الفني للمنتخب الوطني، سيتم استدعاء بقية اللاعبين للإعداد والمشاركة في التصفيات المشتركة لكأس العالم وكأس آسيا التي ستنطلق في الخامس من سبتمبر المقبل .



يذكر أن المنتخب الوطني سيفتتح مبارياته بمواجهة منتخب فلسطين يوم 30 يوليو الجاري، ومنتخب سوريا في 5 أغسطس، ولبنان في 8 أغسطس المقبل والعراق في 11 من الشهر ذاته.

المصدر: سبـأ

وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت [24/يوليو/2019]المصدر: سبـأوكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت