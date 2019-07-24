محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قبائل الزرانيق تعلن النفير في مواجهة العدوان الحديدة - سبأ :

أعلنت قبائل الزرانيق بمحافظة الحديدة اليوم النفير العام في مواجهة العدوان.



واكد أبناء الزرانيق في وقفة قبلية لهم بمديرية بيت الفقيه ، على مواصلة رفد الجبهات بالمال والرجال حتى تحقيق النصر .



كما اعلنوا البراءة من الخونة والعملاء والمرتزقة الذين التحقوا بصفوف العدوان من ابناء المديرية .



وأدان ابناء الزرانيق خروقات قوى العدوان.. مطالبين الأمم المتحدة بالضغط على مرتزقة العدوان الانسحاب من أطراف مدينة الحديدة وفتح الممرات الإنسانية الآمنة حسب اتفاقية استكهولم .

المصدر: سبـأ

وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت [24/يوليو/2019]المصدر: سبـأوكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت