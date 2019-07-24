[24/يوليو/2019]
الحديدة - سبأ :
أعلنت قبائل الزرانيق بمحافظة الحديدة اليوم النفير العام في مواجهة العدوان.
واكد أبناء الزرانيق في وقفة قبلية لهم بمديرية بيت الفقيه ، على مواصلة رفد الجبهات بالمال والرجال حتى تحقيق النصر .
كما اعلنوا البراءة من الخونة والعملاء والمرتزقة الذين التحقوا بصفوف العدوان من ابناء المديرية .
وأدان ابناء الزرانيق خروقات قوى العدوان.. مطالبين الأمم المتحدة بالضغط على مرتزقة العدوان الانسحاب من أطراف مدينة الحديدة وفتح الممرات الإنسانية الآمنة حسب اتفاقية استكهولم .
المصدر: سبـأ
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت