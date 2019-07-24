محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل شركة الغاز توزع 186 دينا غاز وتمون 44 طرمبة بأمانة العاصمة



وزعت الشركة اليمنية للغاز اليوم 186 دينا غاز منزلي لعقال الحارات في الأحياء بأمانة العاصمة لتوزيعه على المواطنين.



وأوضحت الشركة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عدد قاطرات الغاز المرحلة من صافر 37 قاطرة منها 11 قاطرة لأمانة العاصمة و26 لبقية المحافظات.



وفيما يتعلق بشحنة الغاز المستوردة بينت الشركة أنها وزعت 32 دينا غاز للبيع المباشر للمواطنين ومونت 44 طرمبة خاصة بالسيارات والأسطوانات بأمانة العاصمة بـ 231 ألفا و493 لتر وتموين المطاعم بخمسة آلاف و757 أسطوانة غاز.

المصدر: سبـأ

وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت [24/يوليو/2019] صنعاء - سبأ :المصدر: سبـأوكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت