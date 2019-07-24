محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مؤسسة الشعب تختتم أنشطتها الثقافية والرياضية الصيفية بسنحان صنعاء - سبأ :

اختتمت مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية اليوم الدوري الرياضي والمسابقات الثقافية للمراكز الصيفية بمديرية سنحان محافظة صنعاء.



حيث حقق مركز الشهيد القائد المركز الأول بالمسابقة الثقافية ومسابقة القرآن الكريم والمواهب، فيما أحرز مركز الحسين بن علي المركز الأول في كرة القدم إثر فوزه على فريق الصرخة بهدفين لهدف في المباراة النهائية التي جرت بينهما اليوم .



وأوضح ممثل مؤسسة الشعب مسئول الأنشطة مجيب الفقيه أن المؤسسة استهدفت ضمن نشاطها الصيفي أربعة مراكز صيفية بمديرية سنحان.



وأكد أن الدعم المؤسسة للمراكز الصيفية يأتي إدراكا منها بأهمية المراكز الصيفية وما تتضمنه من برامج وأنشطة تعزز من مهارات الطلاب والشباب وتنمية مواهبهم فضلا عن استغلال أوقات فراغهم خلال العطلة الصيفية بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

المصدر: سبأ

وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت [24/يوليو/2019]المصدر: سبأوكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت