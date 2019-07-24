محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الجنرال مايكل لوليسغارد يغادر مطار صنعاء الدولي صنعاء - سبأ :

غادر مطار صنعاء الدولي مساء اليوم رئيس بعثة المراقبين الأمميين لتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة الجنرال مايكل لوليسغارد وذلك بعد إنتهاء مهمته في اليمن.



وأشاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة رئيس لجنة إعادة الانتشار اللواء الركن علي حمود الموشكي، الذي كان في وداع الجنرال لوليسغارد، بجهوده التي بذلها خلال رئاسته لبعثة الأمم المتحدة لإعادة الانتشار بالحديدة.



كما كان في وداعه أعضاء لجنة إعادة الانتشار في الحديدة العميد محمد القادري والعميد علي سعيد الرزامي والعميد منصور السعادي.

المصدر: سبأ

وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت [24/يوليو/2019]المصدر: سبأوكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت