محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة أداء قطاع النقل خلال الفترة الماضية صنعاء - سبأ :

ناقش اجتماع موسع بوزارة النقل اليوم، برئاسة الوزير زكريا الشامي، مستوى أداء قطاع النقل وما حققه من إنجازات خلال الفترة الماضية.



واستعرض الاجتماع الذي حضره وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدون والمستشارين ومدراء العموم، ة، ما تم إنجازه في الجوانب الفنية والمهنية والإدارية والتحديات التي تواجه الوزارة في ظل العدوان والحصار.



وأوضح وزير النقل أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في التدريب والتأهيل وتنمية القدرات في الجوانب المهنية والتقنية ونظم المعلومات.



وأشار إلى الدور الذي تضطلع به وزارة النقل في النهوض بالاقتصاد .. منوها بتفعيل الإدارات العامة التي كانت تعاني من ركود في الأداء.



وأكد الوزير الشامي، أهمية تطوير العمل في مجالات النقل الجوية والبرية والبحرية بما يسهم في تعزيز المنافسة.

المصدر: سبأ

وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت [24/يوليو/2019]المصدر: سبأوكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت