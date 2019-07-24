محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فرع هيئة الزكاة بذمار يستكمل صرف المساعدات النقدية ذمار - سبأ :

يستكمل فرع الهيئة العامة للزكاة بمحافظة ذمار عملية صرف المساعدات النقدية للفقراء والمساكين في مديريتي ذمار وعتمة ضمن مشروع 500 ألف أسرة.



وأوضح مدير فرع الهيئة ماجد علي التينه أن لجان الصرف توجهت اليوم إلى عتمة لاستكمال عملية الصرف للمستفيدين البالغ عددهم ثلاثة الآف حالة وبواقع 15 ألف ريال لكل حالة.



وبين أن عدد المستهدفين في المديريتين خمسة الآف و56 حالة بإجمالي مبلغ 75 مليون و840 ألف ريال.



ولفت إلى أن الفرع يواصل عملية حصر الفقراء والمساكين في جميع المديريات من خلال اللجان الإشرافية والمجتمعية.

المصدر: سبأ

وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت [24/يوليو/2019]المصدر: سبأوكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت