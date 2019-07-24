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آخر تحديث: الأربعاء، 24 - يوليو - 2019 الساعة 07:57:06م
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إغلاق 6 منشآت تجارية مخالفة للتسعيرة منها ثلاث لإنتاج وتسويق البيض بالأمانة
[24/يوليو/2019]
صنعاء - سبأ :

أغلق مكتب الصناعة بأمانة العاصمة اليوم ست منشآت تجارية منها  ثلاث لإنتاج وتسويق البيض  مخالفة للتسعيرة الرسمية .

جاء ذلك خلال تدشين أمين العاصمة حمود محمد عُباد ، ومعه  مدير  مكتب الصناعة بالأمانة صادق صلاح  حملة رقابية على الاسعار ، شملت الشركات المنتجة ومسوقي البيض في نطاق مديريات " الوحدة والثورة وشعوب وأزال" ، وكذا محلات كبار تجار الجملة للمواد الغذائية.

كما تم   خلال الحملة  أخذ التزام من شركتين لإنتاج البيض بإلغاء الزيادة غير المبررة في أسعار البيض. 

وخلال التدشين شدد  أمين العاصمة عُباد على كافة الشركات والمحال التجارية في جميع مديريات العاصمة ضرورة الالتزام بقائمة الأسعار الرسمية والمعتمدة للسلع الغذائية والتموينية وعدم رفع الأسعار تحت أي مبرر.

وأكد عُباد على استمرار  حملة الرقابة على الأسعار في أمانة العاصمة وضبط كل المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

فيما أشار مدير  مكتب الصناعة بالأمانة إلى التزام اللجان الميدانية للرقابة بدورها  لضبط أي ارتفاعات في أسعار السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية المكملة.

حضر التدشين وكيل الأمانة المساعد المهندس عبدالكريم الحوثي ونواب مكتب الصناعة علي الحاج وعبود العنسي وعدد من المعنيين.

المصدر: سبأ
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت
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